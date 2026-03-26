Χορηγός των New York Knicks η Tsakos Energy Navigation

Όπως σχολίασε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Νίκος Τσάκος στο protothema «στηρίζουμε τις δύο πιο iconic ομάδας των δύο ηπείρων» - Πολυετής στρατηγική συνεργασία με την Madison Square Garden Sports Corp. φέρνει τη ναυτιλία στο επίκεντρο του NBA





Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής παρουσίας της TEN σε μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές σκηνές παγκοσμίως, το Madison Square Garden.







Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία «εμπειριών υψηλής αξίας» για φιλάθλους και συνεργάτες, συνδέοντας το brand της TEN με την premium ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.



Ο Doug Jossmen, Executive Vice President της MSG Sports, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της εμπειρίας των φιλάθλων:



«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks. Μέσω ευκαιριών φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων».



Η ταυτότητα των δύο πλευρών Η Madison Square Garden Sports Corp. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς επαγγελματικού αθλητισμού στις ΗΠΑ, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει, πέραν των Knicks (NBA), και τους New York Rangers (NHL), καθώς και ομάδες αναπτυξιακών λιγκών.



Από την άλλη πλευρά, η Tsakos Energy Navigation, με ιστορία από το 1993 και παρουσία 33 ετών ως εισηγμένη εταιρεία, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εδραιωμένων ναυτιλιακών εταιρειών διεθνώς. Διαθέτει διαφοροποιημένο στόλο 83 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων DP2 shuttle tankers, VLCCs, LR1 tankers με scrubbers και LNG carriers υπό κατασκευή, με συνολική χωρητικότητα περίπου 11 εκατ. dwt.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας, η Tsakos Energy Navigation (NYSE: TEN) ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συνεργασίας με την Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE: MSGS), καθιστώντας την επίσημο συνεργάτη των New York Knicks.Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής παρουσίας της TEN σε μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές σκηνές παγκοσμίως, το Madison Square Garden.Βάσει του δελτίου Τύπου, το brand της TEN θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στα VIP courtside καθίσματα “Between the Benches”, κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των Knicks. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει αξιοποίηση πολλαπλών εμπορικών assets της ομάδας, καθώς και ειδικές ενεργοποιήσεις φιλοξενίας, όπως gifting σε επιλεγμένες σουίτες υψηλού επιπέδου στο γήπεδο.Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία «εμπειριών υψηλής αξίας» για φιλάθλους και συνεργάτες, συνδέοντας το brand της TEN με την premium ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.Ο Doug Jossmen, Executive Vice President της MSG Sports, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της εμπειρίας των φιλάθλων:«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks. Μέσω ευκαιριών φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων».Από την πλευρά της TEN, ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Σαρόγλου, τόνισε τη διεθνή διάσταση της συμφωνίας: «Η TEN είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι γίνεται επίσημος χορηγός της ομάδας της Νέας Υόρκης. Όπως οι Knicks, έτσι και η TEN αναγνωρίζεται διεθνώς ως κορυφαίος οργανισμός και προσβλέπουμε σε μία δυναμική συνεργασία με ένα εμβληματικό brand της πόλης».Όπως σχολίασε ο Νίκος Τσάκος στο newmoney «στηρίζουμε τις δύο πιο iconic ομάδας τω δύο ηπείρων».Η Madison Square Garden Sports Corp. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς επαγγελματικού αθλητισμού στις ΗΠΑ, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει, πέραν των Knicks (NBA), και τους New York Rangers (NHL), καθώς και ομάδες αναπτυξιακών λιγκών.Από την άλλη πλευρά, η Tsakos Energy Navigation, με ιστορία από το 1993 και παρουσία 33 ετών ως εισηγμένη εταιρεία, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εδραιωμένων ναυτιλιακών εταιρειών διεθνώς. Διαθέτει διαφοροποιημένο στόλο 83 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων DP2 shuttle tankers, VLCCs, LR1 tankers με scrubbers και LNG carriers υπό κατασκευή, με συνολική χωρητικότητα περίπου 11 εκατ. dwt.



Η ανακοίνωση των New York Knicks ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 26 Μαρτίου 2026 – Η Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE: MSGS) ανακοίνωσε σήμερα μια νέα πολυετή συνεργασία με την TEN Limited (NYSE: TEN), ανακηρύσσοντας μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας ως Επίσημο Συνεργάτη των New York Knicks.



Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το brand της TEN θα προβάλλεται στις VIP θέσεις courtside «Between the Benches» στο Madison Square Garden κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων της κανονικής περιόδου των Knicks. Παράλληλα, θα ενσωματωθεί σε μια σειρά από εμπορικά και προωθητικά assets της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δώρων (in-suite gifting) σε επιλεγμένες σουίτες υψηλού επιπέδου στο The Garden.



«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks μέσω αυτής της εμπορικής συνεργασίας», δήλωσε ο Doug Jossem, Executive Vice President Global Sports and Entertainment Partnerships της MSG Entertainment. «Μέσα από στοχευμένες ενέργειες φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές στιγμές προβολής που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων μας».



«Η TEN με χαρά ανακοινώνει ότι αποτελεί πλέον Επίσημο Χορηγό της ομάδας της Νέας Υόρκης, των New York Knicks», δήλωσε ο George Saroglou, Πρόεδρος της TEN. «Όπως και οι Knicks, η TEN αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ομάδα υψηλών επιδόσεων και προσβλέπουμε σε μια δυναμική συνεργασία με το εμβληματικό franchise της πόλης μας».



«We support the team of the city we were born and the city we were raised» ήταν τα λόγια του Νίκου Τσάκου μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν η Madison Square Garden Sports Corp. «Υποστηρίζουμε την ομάδα της πόλης όπου γεννηθήκαμε και της πόλης όπου μεγαλώσαμε».