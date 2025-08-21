Αρης: Λύση στο θέμα «τερματοφύλακας», βελτίωση και… 2/2

Ο οδυνηρός αποκλεισμός από την Αράζ έχει επιφέρει αφόρητη πίεση στον Αρη





Απαντες στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο γνωρίζουν πως μόνο με νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν στο πρωτάθλημα, αμφότερα εντός έδρας κόντρα σε Βόλο ΝΠΣ και Παναιτωλικό, θα μπορέσει το κλαμπ να πάει με ηρεμία στο international break του Σεπτεμβρίου.







Η ευθύνη για το θέμα «τερματοφύλακας» δεν 100% δικιά του ωστόσο αυτός θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, θα έλεγα, άμεσα.



Καταρχάς, μαζί με τη διοίκηση, θα πρέπει να δώσουν ένα τέλος στο σίριαλ-Κουέστα.







Το γεγονός πως οι αιτίες αυτής της περιθωριοποίησης δεν έχουν επικοινωνηθεί έχουν -σχεδόν-ηρωοποιήσει τον Κουέστα, σε μερίδα οπαδών της ομάδας.



Την περασμένη Κυριακή στο φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης τόσο κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το «Κλεάνθης Βικελίδης», κατά την αποχώρηση τους, ο Κουέστα έτυχε αποθέωσης… αλά Αντρέας Παπανδρέου, στις περίφημες προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ στα 80s.



Είμαι σχεδόν βέβαιος πως κάμποσοι από αυτούς που αποθεώνουν τώρα τον Κουέστα στο -όχι και τόσο μακρινό- παρελθόν είχαν απαιτήσει την κεφαλή του επί πινάκι



Η σκιά, λοιπόν, του Ισπανού πορτιέρε πλανάται πάνω από τους δύο ενεργούς τερματοφύλακες του Αρη: αυτό κάνει μόνο κακό, όπερ είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.



Εγώ βλέπω δύο επιλογές: είτε θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί ο Κουέστα είτε να αποχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο (μεταγραφή ή λύση συμβολαίου).



Από εκεί και πέρα ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα πρέπει να καταλήξει στο ποιος θα είναι ο βασικός του τερματοφύλακας.



Το rotation στους γκολκίπερ δεν είναι και τόσο δόκιμο. Επιπροσθέτως όπου έχει δοκιμαστεί, δεν έχει πιάσει.



Τόσο ο Αθανασιάδης όσο και ο Μάικιτς δεν έχουν πείσει, παρόλα αυτά θα πρέπει να δοθεί ο ρόλος του βασικού σε έναν από τους δύο. Δεν είναι λύση να παίζει μία ο ένας και μία ο άλλος όπως έγινε στα παιχνίδια με την Αράζ.



Κατά τα άλλα στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Βόλο ΝΠΣ περιμένω η βελτίωση που είδαμε στην εικόνα της ομάδας στο φιλικό με τον Αστέρα -ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και παρά το γεγονός πως είχε βρεθεί πίσω στο σκορ- να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο.



Ο Μορόν θα επιστρέψει στην αρχικά ενδεκάδα και ο Δώνης, πιθανότατα, θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, οπότε ο Ουζουνίδης θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικές προσθήκες στην επίθεση.



Η αδυναμία στο αμυντικό transition έχει καταγραφεί από τον προπονητή του Αρη και θέλω να πιστεύω πως θα «θεραπευτεί».



Η ουσία πάντως είναι μία: μόνο το 2/2 μπορεί να φέρει ηρεμία στους «κιτρινόμαυρους».

