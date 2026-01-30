Ούτε να πενθήσεις δεν μπορείς…

Από το μεσημέρι της Τρίτης ο φίλος του ΠΑΟΚ είναι σοκαρισμένος με το νέο κακό που βρήκε την οικογένειά του. Εδώ στη Γαλλία συναντήσαμε πολλούς Έλληνες οι οποίοι ήρθαν για τον αγώνα με τη Λυών, αλλά χθες έλεγαν… « δεν έχω κουράγιο. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο». Αυτό τα λέει όλα, πέρα από τη στενοχώρια όλων των Ελλήνων για τους εφτά ανθρώπους που τόσα άδικα έφυγαν από τη ζωή.Να θέλεις να πενθήσεις, να μην έχεις διάθεση για τίποτα κι όμως να σου λένε… «πρέπει να παίξεις, πρέπει να το ζήσει κι αυτό τη συγκεκριμένη μέρα». Το ζήσαμε λοιπόν, παρακολουθήσαμε έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό αγώνα σε μία τραγική συγκυρία, άλλη μία για την ιστορία του πολύπαθου συλλόγου.«Θα παίξουμε και για τα παιδιά», έλεγε πριν το ματς ο Λουτσέσκου. «Από εδώ και πέρα θα έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο», συμπλήρωνε ο έμπειρος Λόβρεν. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες του τήρησαν την υπόσχεσή τους να παίξουν και για τα εφτά παιδιά που έφυγαν από τη ζωή. Μία μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσουν το σοκ, να παίξουν συγκεντρωμένοι και να ανταγωνιστούν ένα ακόμη σπουδαίο ευρωπαϊκό μέγεθος όπως η Λυών, η απίστευτα φορμαρισμένη γαλλική ομάδα.Κανονικά δεν γίνεται και ίσως δεν πρέπει να γραφθούν πολλά για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που διεξάγεται σε τέτοια μέρα. Όταν όμως συμμετέχεις σε ένα γεγονός και σε απασχολεί με τέτοιο τρόπο, δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις αδιάφορα, όσο και αν δεν είναι το πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας. Έτσι και ο Λουτσέσκου που δεν ήθελε να μιλήσει για μπάλα χθες μετά το τέλος της αναμέτρησης, αλλά έφθασε στο σημείο να αναφέρεται σε ένα προς ένα τα γκολ της Λυών για να καταλάβει ότι ο Ισπανός διαιτητής, δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να διαχειριστεί σωστά μία τέτοια κατάσταση.Να θες να… αγιάσεις και να μην μπορείς. Να θες να πενθήσεις και να σου επιβάλλουν άλλες καταστάσεις που αναγκαστικά σε οδηγούν να αναλύσεις τη δουλειά σου όπως σε μία οποιαδήποτε καθημερινή μέρα. Έτσι και στον ΠΑΟΚ, φεύγουν από τη Γαλλία με το παράπονο ότι δεν τους άφησαν να πενθήσουν και από εκεί πέρα τους γέμισαν με αγωνιστικά προβλήματα ενόψει της συνέχειας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα χωρίς τον Κωνσταντέλια, χωρίς τον Γιακουμάκη και τον Λουτσέσκου! Πώς το είπε ο Γιακουμάκης: «Όσο και αν θέλει η ψυχή, όταν το μυαλό είναι αλλού δεν μπορείς να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος για να κάνεις ολόσωστα τη δουλειά σου».Έτσι είναι… Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήθελαν και προσπάθησαν να κάνουν ο τι καλύτερο μπορούσαν σε αυτό το δύσκολο βράδυ, αλλά το μυαλό και άλλοι παράγοντες δεν τους άφησαν.