Σάρα Φέργκιουσον: Η πρώτη εμφάνιση μετά από επτά μήνες
GALA
Η 66χρονη πρώην Δούκισσα της Υόρκης εντοπίστηκε σε πολυτελές χιονοδρομικό στην Αυστρία

Ιωάννα Μαρίνου
Μετά από επτά μήνες εθεάθη για πρώτη φορά η Σάρα Φέργκιουσον, σε πολυτελές χιονοδρομικό στην Αυστρία.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «The Sun», η 66χρονη πρώην Δούκισσα της Υόρκης απαθανατίστηκε με λευκό καπέλο, γυαλιά και σκουρόχρωμα ρούχα. «Η Φέργκιουσον κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ και είναι στις Άλπεις», ανέφερε πηγή στο ίδιο μέσο, προσθέτοντας: «Η περιοχή είναι πανέμορφη και πολύ ήσυχη τις περισσότερες φορές, οπότε είναι ιδανική για ένα πρόσωπο με τόσο έντονη δημοσιότητα να μείνει μακριά από τα φώτα όταν υπάρχει πίεση».

Δείτε τις φωτογραφίες

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Φέργκιουσον φέρεται να άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο όταν εκείνη και ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστάιν, το οποίο κλιμακώθηκε με τη σύλληψή του στις 19 Φεβρουαρίου.

Η εμφάνιση της αυτή είναι η πρώτη από τις 16 Σεπτεμβρίου 2025, όταν είχε παραστεί στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ στο Λονδίνο, παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ’, του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σάρα Φέργκιουσον είχε εμφανιστεί τότε μαζί με τον πρώην σύζυγό της.

Το τελευταίο διάστημα η πρώην Δούκισσα έχει κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, μετά τις εξελίξεις γύρω από τον Άντριου και και τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος για ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών εγγράφων στον Τζέφρι Επστάιν.

Πηγές αναφέρουν επίσης, ότι η Φέργκιουσον φέρεται να διέμενε προσωρινά σε σπίτια φίλων της μετά την απομάκρυνσή της από τη βασιλική κατοικία Royal Lodge, ενώ υπήρξαν αναφορές και για σύντομη παραμονή της στην ακριβότερη κλινική ψυχικής υγείας στην Ελβετία.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης