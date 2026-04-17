Οι τουριστικές διαμάχες, το Ομορφονήσι και οι ταξιδιώτες

-Έχει λέει και ωραίο χωνευτικό νερό!-Μπα! Είναι πολύ βαρύ. Ούτε συγκρίνετε με το δικό μας. Δεν υπάρχει δεύτερο στον κόσμο! Άσε που δεν θα βρείτε να φάτε! Οι κάτοικοι εκεί... πώς να τα πούμε; Είναι πολύ κλειστοί!Φυσικά αν παρόλα αυτά επιχειρήσετε να πάτε, θα περάσετε πολύ ωραία! Θα διαπιστώσετε πως οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι, το νερό περίφημο και βρήκατε να φάτε ό,τι ζήτησε η ψυχή σας!Βέβαια μη διανοηθείτε να πείτε στους εκεί «ντόπιους» ότι καταλύσατε στο Ασπρολίμανο.-Τι; Στο Ασπρολίμανο μένετε. Μα τι ζηλέψατε εκεί πέρα; Πιάνει χαρτωσιά το Στρατοχώρι μπροστά στο Ασπρολίμανο; Ένας ξερότοπος είναι, το νερό του είναι πολύ βαρύ, και έχει και υγρασία!Εξυπακούεται πως στο τρίτο μέρος που θα πάτε, θα ακούσετε να κατηγορούν τα δύο προηγούμενα, και να επαινούν το δικό τους.Πέρα βέβαια από όλα αυτά, τα γραφικά, ένα έχω να πω: Όπου και να πας περνάς υπέροχα. Και του χρόνου!