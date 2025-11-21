ΠΑΟΚ με γήπεδο, ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια…

Αλήθεια είναι ότι η παρουσία του νεαρού άσου και η απόδοσή του με το θέαμα που προσφέρει στο ελληνικό κοινό, φθάνει στα όρια ενός σούπερ σταρ, την αξία του οποίου δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή που τον ζούμε. Λογικά, θα συνειδητοποιήσουμε τι παικταρά θαυμάζουμε τα επόμενα χρόνια, όταν πλέον θα έχει φύγει για κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και θα σκεφτόμαστε… «τι είχαμε και τι χάσαμε».Μέχρι τότε όμως τον παρακολουθούμε και συνδυάζουμε πολλά από τα επιτεύγματά του με την ομάδα του ΠΑΟΚ, το σύνολο του Λουτσέσκου και την αγωνιστική φιλοσοφία του. Είναι δεδομένο ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, η αγωνιστική ταυτότητά του βοηθάει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως ακριβώς και τα προσόντα του παίκτη ταιριάζουν σε αυτό που ψάχνει μέσα στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Αλίμονο… Μετά από τρία-τέσσερα χρόνια, όλα αυτά δένουν μεταξύ τους, είναι αλληλένδετα και προσφέρουν το ένα στο άλλο.Τώρα όμως, για ένα ή δύο ματς ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Με βάση το ρεπορτάζ, ο Έλληνας διεθνής που υπέστη θλάση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, θα χάσει σίγουρα την αναμέτρηση με την Κηφισιά και ίσως το ματς με τη Μπραν που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Ντέλιας μπήκε από χθες στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα, οι προσπάθειες είναι να βρεθεί στην αποστολή του αγώνα με τους Νορβηγούς, αλλά κι εκεί είναι δύσκολο να ξεκινήσει βασικός.Πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια; Κατ’ αρχάς έχουμε ένα πρώτο ανησυχητικό -για την ομάδα- δείγμα από το ματς με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου με τον Ντέλια στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να είναι επικίνδυνος, ενώ χωρίς αυτός ήταν απλά κυριαρχικός στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως ουσία.Χωρίς τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ δεν παύει να είναι καλή ομάδα με πλάνο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Του λείπει όμως το… κάτι παραπάνω. Η ξεχωριστή ατομική ενέργεια, η μη αναμενόμενη κίνηση για τους αμυντικούς που θα τους βγάλει από την ισορροπία τους. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια οργανωμένος θα είναι και χωρίς την μπάλα, αλλά προσέξτε… Είναι πάρα πολύ καλός και στο πρέσινγκ! Ο μικρός μάγος με την μπάλα στα πόδια, έχει εξελιχθεί σε ένα τρομερά πειθαρχημένο αμυντικό, αυτόν που πρώτος πρεσάρει με ασύλληπτες δυνάμεις και επιμονή για να κλέψει ψηλά! Είναι πολύ πιθανό στο μυαλό του Λουτσέσκου να του λείψει πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, παρά στη δημιουργία και στην τελική απόφαση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.Θα δούμε την ομάδα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά χωρίς τον Κωνσταντέλια, ίσως κάτι τέτοιο συμβεί και με την Μπραν και μετά θα εμπεδώσουμε κάτι ακόμη: Πόσο καλός αθλητής είναι, πόσο γρήγορα και καλά τελειώνει την αποθεραπεία του, βρίσκοντας ρυθμό άμεσα μετά την επιστροφή του…Σύντομα, ο ΠΑΟΚτσής και ο Έλληνας φίλαθλος θα «κόψει» και πάλι εισιτήριο για να τον θαυμάσει…* Από χθες ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε έναν άλλο δρόμο συνεννόησης. Έτσι φαίνεται. ΠΑΕ και ΑΣ συμφώνησαν στους όρους κατασκευής του γηπέδου και προφανώς, θέλω να πιστεύω, ότι έτσι -μαζί- θα πάνε και στα επόμενα βήματα απευθυνόμενοι στον κόσμο. Αν όλοι θέλουν και κατάλαβαν ότι η μόνη λύση είναι το γήπεδο να το κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, έτσι θα γίνει.