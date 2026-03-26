Αστυνομικά ρομποτικά σκυλιά περιπολούν σε δημόσιους χώρους στο Καράκας, δείτε βίντεο

Δύο ρομποτικά σκυλιά
περιπολούν πλέον σε δημόσιους χώρους, σε μία από τις πιο εύπορες συνοικίες του Καράκας, με τις αρχές να τονίζουν ότι η τεχνολογία στηρίζει και δεν αντικαθιστά τους αστυνομικούς στο πεδίο.
Ο δήμος Τσακάο, στα ανατολικά του Καράκας στη Βενεζουέλα
, έθεσε σε λειτουργία τα δύο ρομποτικά σκυλιά με τα ονόματα Turbo και Voltio, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος δημόσιας ασφάλειας που παρουσιάστηκε νωρίτερα τον Μάρτιο. Τα δύο αυτά μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκαν από τον δήμαρχο Γκουστάβο Ντούκε και αναμένεται να περιπολούν σε πλατείες και δημόσιους χώρους της περιοχής, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα στο δημοτικό κέντρο επιχειρήσεων μέσω καμερών υψηλής ανάλυσης και αισθητήρων κίνησης που έχουν πάνω τους.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις, να ελέγχουν πινακίδες κυκλοφορίας και να υποστηρίζουν τους αστυνομικούς κατά την διάρκεια των περιπολιών, χωρίς να αντικαθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό ή τις παραδοσιακές μονάδες σκύλων της αστυνομίας.
Η πρωτοβουλία θεωρείται σημαντική για τον δήμο Τσακάο καθώς είναι μία από τις πιο εύπορες περιοχές της πρωτεύουσας και επιχειρεί να λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμής για αστυνόμευση τύπου «έξυπνης πόλης» στη Λατινική Αμερική. Ο δήμος αποτελεί έναν από τους πέντε δήμους που συναποτελούν το Καράκας και φιλοξενεί χρηματοοικονομικά κέντρα, ξενοδοχεία και εμπορικά συγκροτήματα.
Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα περιφερειακή πρωτιά, εκτιμώντας ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια συνδυασμού της εμφανής αστυνόμευσης με τεχνολογίες επιτήρησης, σε αστικά περιβάλλοντα όπου η δημόσια ασφάλεια παραμένει κρίσιμο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.