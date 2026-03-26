Times of Israel: Ο Τραμπ κλίνει προς την ιδέα μιας χερσαίας επιχείρησης κατά του Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει, αν και η δυσκολία διατήρησης εδάφους, όπως το νησί Χαργκ, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη

Αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς την κατεύθυνση της διαταγής μιας μεγάλης αμερικανικής χερσαίας επιχείρησης εναντίον του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον είναι πεπεισμένη ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Έχοντας πλήρη γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης, ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ιδιωτικά ότι το Ιράν δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει στις παραχωρήσεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο 15 σημείων της Ουάσιγκτον και έχουν αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή προκειμένου να καταλάβουν το ιρανικό νησί Χαργκ κατόπιν διαταγής του Τραμπ.

Άλλος αξιωματούχος, από χώρα που μεσολαβεί, προειδοποιεί ότι, ενώ οι ΗΠΑ μπορεί να καταφέρουν να καταλάβουν το νησί, η διατήρησή του για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει πολύ περισσότερους στρατιώτες και παρατεταμένες μάχες — πολύ πέρα από το χρονικό πλαίσιο τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα διαρκέσει ο πόλεμος.

Αυτό το Σάββατο συμπληρώνονται τέσσερις εβδομάδες, αλλά οι ΗΠΑ, με πρώτο τον Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι βρίσκονται πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Και οι δύο αξιωματούχοι από χώρες που μεσολαβούν λένε ότι το Ιράν δεν είναι πιθανό να συνθηκολογήσει, ανεξάρτητα από το αν προχωρήσει μια χερσαία επιχείρηση. Επιμένουν, μάλιστα, ότι το Ιράν θα συμφωνήσει τώρα σε όρους που δεν ήταν διατεθειμένο να αποδεχτεί πριν ξεκινήσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλλει μέχρι την Παρασκευή την προθεσμία που έθεσε στο Ιράν να συμφωνήσει στην πρότασή του 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ή να αντιμετωπίσει σειρά βομβαρδισμών εναντίον των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του.

Εν τω μεταξύ χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες των Αμερικανών πεζοναυτών είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
