Συνελήφθη στην Πορτογαλία πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία δύο συντρόφων του
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Δολοφονία Γαλλία Ενδοοικογενειακή βία

Ένας Γάλλος, πρώην αστυνομικός θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην και της νυν συντρόφου του, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν θαμμένα στη περιοχή Σέρα ντα Νογκέιρα, στην Μπραγκάνσα της Πορτογαλίας. Πρόκειται για 42χρονο ο οποίος συνελήφθη από τις πορτογαλικές αρχές.

Ο Σεντρίκ Πριζόν, όπως είναι το όνομα του, αναζητούνταν για τέσσερις ημέρες από τις γαλλικές αρχές και τελικά εντοπίστηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου στη διάρκεια επιχείρησης ελέγχου της GNR στον εθνικό δρόμο 102, στη Μέντα του νομού Γκουάρντα, όπου συνελήφθη για πλαστογραφία εγγράφων και παράνομη κατοχή όπλου.

Στο όχημα επέβαιναν επίσης τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 13 ετών και 18 μηνών, τα οποία βρέθηκαν σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας. Μετά τη σύλληψη, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 42χρονος καταζητούνταν από τη Γαλλία ως ύποπτος για απαγωγή των παιδιών και των δύο γυναικών.

Σε ανακοίνωσή της η GNR ανέφερε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε στον 42χρονο, προέκυψε πως ήταν καταγεγραμμένος ως ύποπτος για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων απαγωγή και υποψία ανθρωποκτονίας, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Δικαστική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το AFP, οι δύο γυναίκες είχαν δηλωθεί αγνοούμενες την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Αβερών, στη νότια Γαλλία, όταν συγγενής της πρώην συντρόφου του ανησύχησε επειδή δεν εμφανίστηκε στη δουλειά, το παιδί απουσίαζε από το σχολείο και δεν υπήρχε επικοινωνία.

Ο ρόλος του μεγαλύτερου γιου

Σύμφωνα με το SIC, ο μεγαλύτερος γιος του Γάλλου φέρεται να έδωσε πληροφορίες που οδήγησαν τις αρχές στη Σέρα ντα Νογκέιρα, όπου εντοπίστηκαν τα πτώματα των δύο γυναικών, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από το σημείο ελέγχου.

Πηγές του AFP αναφέρουν ότι αστυνομικοί της χωροφυλακής της Τουλούζης ενδέχεται να ταξιδέψουν στην Πορτογαλία, ενώ η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία της εισαγγελίας του Μονπελιέ.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 42χρονος ήταν άνεργος, πρώην αστυνομικός και παίκτης ράγκμπι, είχε χάσει την επιμέλεια των παιδιών του και είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Το 2021 είχε ταξιδέψει παράνομα με τον μεγαλύτερο γιο του στην Ισπανία, όπου παρέμειναν για εβδομάδες.

Ο Σεντρίκ Πριζόν εμφανιζόταν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δημιουργός περιεχομένου, υποστηρίζοντας συχνά ότι ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν σε κίνδυνο.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης