H τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ

Ένα πλεονέκτημα για τις ελληνικές ομάδες που τώρα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το κάτι ξεχωριστό για να καλύψουν αδυναμίες και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους…Για τον ΠΑΟΚ τελείωσε καλά ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Η ομάδα του Λουτσέσκου με τον τρόπο της και τη δουλειά της πήγε βήμα βήμα μέσα στο γήπεδο, έκανε σοβαρή προσπάθεια μαθαίνοντας από τα λάθη της από την προετοιμασία ακόμη και με αυτή τη νοοτροπία νικητή που τη διακατέχει πέτυχε τους πρώτους και κρίσιμους στόχους της:- Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον group stage του Europa League- Η ομάδα πήρε τα δύο πρώτα ματς στο πρωτάθλημα και είναι στην κορυφή- Μαζί με τα αγωνιστικά φαίνεται-κατά δήλωση του προπονητή- ότι έχει διαμορφωθεί ένα γκρουπ στα δικά του μέτραΤι θέλει ο Λουτσέσκου πέρα από τα αυτονόητα με την απαραίτητη ποιότητα για να παίξεις στον ΠΑΟΚ; Τα είπε και χθες: «Πρόπερσι έκανα οκτώ αλλαγές από αγώνα σε αγώνα, γιατί όλοι χαίρονταν να παίζουν για το κοινό καλό και τον στόχο. Πέρσι ο καθένας μετρούσε τα λεπτά που παίζει και γιατί ο άλλος αγωνίζεται περισσότερο. Φέτος νιώθω πώς και πάλι είμαστε όπως πρέπει».Η δημιουργία μεγάλης ομάδας με νοοτροπία νικητή, περιλαμβάνει πολλά μικρά-μικρά στοιχεία που δεν μετριούνται. Το περίφημο… κλίμα στα αποδυτήρια και οι σχέσεις μέσα στο γκρουπ που χτίζονται πολύ αργά αλλά σταθερά. Ο Λουτσέσκου ποντάρει πάρα πολλά σε όλα αυτά και δεν τίθεται θέμα αν έχει δίκιο. Ξέρει… Είναι δοκιμασμένος και με αυτή τη συνταγή έχει πετύχει πολλά, φθάνοντας πάντα τις ομάδες του πάνω από το ταβάνι τους.Εδώ όμως είναι και το ζήτημα. Το ταβάνι… Αυτό το ορίζει κατά βάση η ποιότητα των παικτών. Γιατί μία ομάδα του έξι, η δουλειά ενός πολύ καλού προπονητή θα τη φθάσει το πολύ στο… εφτά. Θαύματα δε γίνονται. Αν θέλεις να φθάσεις στο… οκτώ και στο εννιά και να πάρεις το πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας και τους άλλους στόχους σου, πρέπει να είσαι σε μία ποιοτική βάση και από εκεί να δουλέψεις για το κάτι παραπάνω.Ο ΠΑΟΚ έχει τις βάσεις του από πέρσι και τα περασμένα χρόνια. Έχει ταυτότητα, έχει φιλοσοφία, έχει καλή νοοτροπία, έκανε μερικές αλλαγές και ψάχνει το… κάτι παραπάνω. Αλλά ας το αφήσουμε! Δεν χρειάζονται πολλά-πολλά, ούτε αναλύσεις, ούτε θεωρίες όπως οι παραπάνω. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ παραδέχεται το θέμα του, θέλει να ενισχυθεί και ψάχνει την υπέρβαση για την επίθεσή του, παρά το ότι αριθμητικά και εκεί δείχνει καλυμμένος. Έτσι απλά…Άρα… Όλα κυλούν φυσιολογικά, ο Λουτσέσκου κάνει τη δουλειά του και φέρνει νίκες, η ομάδα με συγκεκριμένη ταυτότητα έχει διασφαλίσει ευρωπαϊκή πορεία σε καλό επίπεδο και τώρα ψάχνει την υπέρβαση στην επίθεση όπου πονούσε, για να ανεβάσει τον δικό της πήχη. Μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ… σφύζει αριθμητικά και ποιοτικά, στο κέντρο θα έρθει ο Ζαφείρης και θα απογειωθεί, από εκεί και πέρα στην άμυνα η κατάσταση δείχνει από ανεκτή έως καλή, ειδικά αν βγει και ο Ιταλός Βολιάκο. Στην επίθεση όμως;Ένας ακόμη παίκτης, να αποκτηθεί, να βγει, να κάνει καλό η μεταγραφή γιατί ούτε αυτό είναι αυτονόητο, να διευκολύνει την υπόθεση γκολ και όλη τη λειτουργία της ομάδας. Τον θέλουν, παραδέχονται το… θέμα και σε αυτή την υπόθεση μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει το ταβάνι του για φέτος…