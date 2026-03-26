Το χρέος των ΗΠΑ και του δυτικού πολιτισμού στους Έλληνες είναι αιώνιο, είπε ο Τραμπ, δείτε βίντεο
Η ομιλία για την 25η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο - Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρέστη την Πέμπτη στην καθιερωμένη τελετή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο.
Παρέστη ακόμη η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης.
Αρχικά ο Τραμπ, στην παρέμβασή του, ανέφερε τα ονόματα Ελληνοαμερικανών που εργάζονται για τη διακυβέρνησή του.
Αναφέρθηκε ακόμη στη συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στις επιστήμες και τη λογική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε κάτι που απασχολεί και τον ίδιο: στο ότι στην αρχαία Αθήνα ψήφιζαν μόνο οι πολίτες. Ήταν μια έμμεση αναφορά στην πίεση που ασκεί να γίνεται ψηφοφορία στις ΗΠΑ μόνο με τη χρήση εγγράφου ταυτότητας.
Το χρέος της Αμερικής και του Δυτικού Πολιτισμού στην Ελλάδα είναι «παμπάλαιο και αιώνιο», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «οι Αμερικανοί στρατιώτες ρίχνονται στη μάχη ενδυναμωμένοι από τον θρύλο των Σπαρτιατών και οι φοιτητές μαθαίνουν από την αθάνατη σοφία του Σωκράτη, του πατέρα της φιλοσοφίας - πράγματι ήταν!- και του Αριστοτέλη, που ανακάλυψε τις επιστήμες».
Αναφορά έκανε και στην κλασική αρχιτεκτονική που την προτιμά σε σχέση «με τα άσχημα κουτιά και το τσιμέντο» των σημερινών κτιρίων.
Είμαι μια ζωή στη Νέα Υόρκη και τη γνωρίζω καλά, συνέχισε και πρόσθεσε ότι γνωρίζει καλά τα ελληνικά εστιατόρια (diners).
Γνωρίζω περισσότερα για την Αστόρια από αυτά που θέλετε να γνωρίζεται, είπε σε άλλο σημείο, λέγοντας ακόμη ότι «κανένας δεν έχει diners σαν τους Έλληνες».
PRESIDENT TRUMP: Today we remember our ancient heritage. We honor the origins of our republic. We celebrate our cherished friendship with the Greeks, and we salute our Greek-American patriots who are helping to make America great again.— Department of State (@StateDept) March 26, 2026
🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z52UlSGjAZ
PRESIDENT TRUMP: The United States and the Hellenic Republic have stood side by side as two proud and thriving nations upholding the Western traditions born in Greece more than 2,000 years ago. pic.twitter.com/DtPCwqWOWD— Department of State (@StateDept) March 26, 2026
«Η Νέα Υόρκη δεν θα ήταν ίδια χωρίς τους Έλληνες και το πνεύμα τους», τόνισε σε άλλο σημείο.
Φωτογραφία: Reuters
