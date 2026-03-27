Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την Εφές στη Μαδρίτη και έπιασε τον Ολυμπιακό, νίκες και για Μπάγερν, Μακάμπι και Αρμάνι, δείτε βίντεο
Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την Εφές στη Μαδρίτη και έπιασε τον Ολυμπιακό, νίκες και για Μπάγερν, Μακάμπι και Αρμάνι, δείτε βίντεο

Για την «τιμή των όπλων» η Μπάγερν, 93-83 τη Βιλερμπαν - Νίκη ελπίδας για τη Μακάμπι, 104-100 τη Ντουμπάι στην παράταση - Νίκη χωρίς αντίκρισμα η Αρμάνι, 103-87 τη Βίρτους

Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την Εφές στη Μαδρίτη και έπιασε τον Ολυμπιακό, νίκες και για Μπάγερν, Μακάμπι και Αρμάνι, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Αρμάνι επικράτησε εύκολα στο ιταλικό ντέρμπι της Βίρτους με 103-87. Η Μπάγερν δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στη Βιλερμπάν με 93-83, ενώ η Ρεάλ βρήκε την 22η νίκη της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 82-71. Στη ματσάρα που ολοκλήρωσε τα ματς της Πέμπτης (26/03) η Μακάμπι, κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι BC με 104-100, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Έφες: 82-71 (MD 34, 26/03/2026)


Η Ρεάλ διατήρησε ζωντανό το όνειρο του πλασαρίσματος της στην τετράδα της EuroLeague, επικρατώντας με 82-71 της Αναντολού Εφές στη Μαδρίτη, για την 34η αγωνιστική. Η νίκη ανέβασε τους Ισπανούς στο 22-12, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν σύντομα στο ΣΕΦ (7/4).

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε δυνατά με 0-12, αλλά η Ρεάλ αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, παίρνοντας προβάδισμα με 42-33, μετά από ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 31-12. Παρά τις προσπάθειες στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι (ρεκόρ 10-24) δεν είχαν τις δυνάμεις για να ανατρέψουν την κατάσταση...

Κορυφαίος των νικητών ο Τρέι Λάιλς μερ 14 πόντους, ενώ ο Ταβάρες άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από την Αναντολού πάλεψε ο Τζόρνταν Λόιντ με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 42-33, 60-53, 82-71

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν: 93-83 (MD 34, 26/03/2026)


Η Μπάγερν νίκησε 93-83 τη Βιλερμπάν στο Μόναχο για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 14-20, καθώς η κανονική σεζόν της Euroleague οδεύει προς το τέλος. Οι Γάλλοι δύσκολα θα αποφύγουν την τελευταία θέση (8-26).

Ήταν ένα ματς που έγινε επειδή... έπρεπε. Χωρίς κίνητρο οι δύο ομάδες έπαιξαν ελεύθερα, το θέαμα ήταν ικανοποιητικό και οι Γερμανοί επικράτησαν 93-83 με κορυφαίους τους Τζέσαπ (19π.), ΜακΚόρμακ (13π., 8ρ.) και Ομπστ (15π.). Για τη Βιλερμπάν 13 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Τομά Ερτέλ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια: 103-87 (MD 34, 26/03/2026)


Η Αρμάνι νίκησε εύκολα 103-87 τη Βίρτους Μπολόνια στον ιταλικό «εμφύλιο» της Euroleague. Έτσι, μετά από 34 αγώνες η ομάδα του Μιλάνο διατήρησε απλώς ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για τα play in με 17-17, ενώ η Βίρτους έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό (13-20).

Ήταν ένα ματς το οποίο έφεραν γρήγορα οι γηπεδούχοι στο ρυθμό που ήθελαν. Εξασφάλισαν γρήγορα ένα προβάδισμα που τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα πράγματα και ουσιαστικά «σφύριξαν λήξη» στις αρχές της τελευταίας περιόδου όταν με ένα 8-0 «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +21 (87-66). Πρώτοι σκόρερ οι Λεντέι (19), Έλις (18) και Μπούκερ (12), ενώ για τους ηττημένους 15 πόντους είχε ο Νιάνγκ.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-49, 79-66, 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι: 104-100 (MD 34, 26/03/2026)


Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 17-16) συνεχίζει να... ονειρεύεται τη δεκάδα που οδηγεί στα play in της Euroleague, μετά τη νίκη της στην παράταση με 104-100 επί της Ντουμπάι (ρεκόρ 17-17), για την 34η αγωνιστική. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά έθεσε την ομάδα των Εμιράτων εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.

Η Ντουμπάι μπήκε πιο δυνατά, προηγούμενη στα πρώτα λεπτά, αλλά η Μακάμπι ισορρόπησε γρήγορα το ματς και πήρε προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με τις άμυνες να σφίγγουν και τον Ράιτ να ηγείται της προσπάθειας των φιλοξενούμενων. Η Ντουμπάι προηγήθηκε ακόμη και με +15 (51-66 στο 27΄), αλλά οι παίκτες του Κάτας αντέδρασαν και με τον Μπρισέτ στην εκπνοή έστειλαν το ματς στην παράταση (88-88).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Μακάμπι είχε την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα να κλείσει το παιχνίδι υπέρ της, με τον Κλαρκ να δίνει αέρα νίκης στα 18΄΄ όταν με καλάθι και φάουλ έγραψε το 101-97. Ο Μπέικον αστόχησε τη χειρότερη... στιγμή, ο Ουόκερ με 1/2 βολές έγραψε το 102-97, αλλά ο Ράιτ στα 7΄΄ μείωσε από τα 6,75 σε 102-100. Ο Χόαρντ όμως δεν λάθεψε από τη γραμμή των βολών στα 2΄΄ για τη λήξη, χαρίζοντας στη Μακάμπι μία πολύτιμη νίκη με 104-100!

Κορυφαίος των νικητών ο Τζίμι Κλαρκ με 23 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι δεν αρκούσαν οι 26 του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-45, 63-70, 88-88κ.α., 104-100 παρ.

Σε αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 21:15
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία)
Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-10
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-12
Βαλένθια (Ισπανία) 21-12
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-12
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 19-14
-------------------------------------
Μονακό (Μονακό) 19-14
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19-14
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19-14
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-14
-------------------------------------
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-16
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-17
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14-20
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-20
Παρτιζάν (Σερβία) 13-20
Παρί (Γαλλία) 12-21
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-24
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-24
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-26
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

