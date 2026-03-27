Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την Εφές στη Μαδρίτη και έπιασε τον Ολυμπιακό, νίκες και για Μπάγερν, Μακάμπι και Αρμάνι, δείτε βίντεο

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Σε αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ήταν ένα ματς που έγινε επειδή... έπρεπε. Χωρίς κίνητρο οι δύο ομάδες έπαιξαν ελεύθερα, το θέαμα ήταν ικανοποιητικό και οι Γερμανοί επικράτησαν 93-83 με κορυφαίους τους Τζέσαπ (19π.), ΜακΚόρμακ (13π., 8ρ.) και Ομπστ (15π.). Για τη Βιλερμπάν 13 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Τομά Ερτέλ.Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83Η Αρμάνι νίκησε εύκολα 103-87 τη Βίρτους Μπολόνια στον ιταλικό «εμφύλιο» της Euroleague. Έτσι, μετά από 34 αγώνες η ομάδα του Μιλάνο διατήρησε απλώς ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για τα play in με 17-17, ενώ η Βίρτους έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό (13-20).Ήταν ένα ματς το οποίο έφεραν γρήγορα οι γηπεδούχοι στο ρυθμό που ήθελαν. Εξασφάλισαν γρήγορα ένα προβάδισμα που τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα πράγματα και ουσιαστικά «σφύριξαν λήξη» στις αρχές της τελευταίας περιόδου όταν με ένα 8-0 «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +21 (87-66). Πρώτοι σκόρερ οι Λεντέι (19), Έλις (18) και Μπούκερ (12), ενώ για τους ηττημένους 15 πόντους είχε ο Νιάνγκ.Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-49, 79-66, 103-87Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 17-16) συνεχίζει να... ονειρεύεται τη δεκάδα που οδηγεί στα play in της Euroleague, μετά τη νίκη της στην παράταση με 104-100 επί της Ντουμπάι (ρεκόρ 17-17), για την 34η αγωνιστική. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά έθεσε την ομάδα των Εμιράτων εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.Η Ντουμπάι μπήκε πιο δυνατά, προηγούμενη στα πρώτα λεπτά, αλλά η Μακάμπι ισορρόπησε γρήγορα το ματς και πήρε προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με τις άμυνες να σφίγγουν και τον Ράιτ να ηγείται της προσπάθειας των φιλοξενούμενων. Η Ντουμπάι προηγήθηκε ακόμη και με +15 (51-66 στο 27΄), αλλά οι παίκτες του Κάτας αντέδρασαν και με τον Μπρισέτ στην εκπνοή έστειλαν το ματς στην παράταση (88-88).Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Μακάμπι είχε την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα να κλείσει το παιχνίδι υπέρ της, με τον Κλαρκ να δίνει αέρα νίκης στα 18΄΄ όταν με καλάθι και φάουλ έγραψε το 101-97. Ο Μπέικον αστόχησε τη χειρότερη... στιγμή, ο Ουόκερ με 1/2 βολές έγραψε το 102-97, αλλά ο Ράιτ στα 7΄΄ μείωσε από τα 6,75 σε 102-100. Ο Χόαρντ όμως δεν λάθεψε από τη γραμμή των βολών στα 2΄΄ για τη λήξη, χαρίζοντας στη Μακάμπι μία πολύτιμη νίκη με 104-100!Κορυφαίος των νικητών ο Τζίμι Κλαρκ με 23 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι δεν αρκούσαν οι 26 του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-45, 63-70, 88-88κ.α., 104-100 παρ.Πέμπτη, 26 ΜαρτίουΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71Παρασκευή, 27 ΜαρτίουΠαναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 21:15Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία)Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-10Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-12Βαλένθια (Ισπανία) 21-12Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-12Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 19-14-------------------------------------Μονακό (Μονακό) 19-14Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19-14Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19-14Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-14-------------------------------------Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-16Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-17Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-17Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14-20Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-20Παρτιζάν (Σερβία) 13-20Παρί (Γαλλία) 12-21Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-24Μπασκόνια (Ισπανία) 9-24Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-26