Playoffs Μουντιάλ 2026: Τα 4 ζευγάρια που κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια, δείτε τα γκολ των ημιτελικών
Βοσνία-Ιταλία, Σουηδία-Πολωνία, Κόσοβο-Τουρκία και Τσεχία-Δανία διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις για την τελική φάση σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά
Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τις οκτώ ομάδες που θα παλέψουν για τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια να γίνονται γνωστές. Συγκεκριμένα οι Βοσνία-Ιταλία, Σουηδία-Πολωνία, Κόσοβο-Τουρκία και Τσεχία-Δανία είναι τα ζευγάρια που διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις για την τελική φάση.
Οι μονοί αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 21:45, με τους νικητές να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην τελική φάση που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Σλοβακία-Κόσοβο 3-4
Το Κόσοβο αποτέλεσε την έκπληξη της διαδικασίας, καθώς επικράτησε με 4-3 της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα, με τέσσερις διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν. Η ομάδα της Πρίστινα ετοιμάζεται πλέον για τον πιο σημαντικό αγώνα της ιστορίας της απέναντι στην Τουρκία, με στόχο την πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κόσοβο εντάχθηκε πλήρως στη FIFA μόλις το 2016 και η πρώτη επίσημη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε ήταν τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018.
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0
Η Δανία εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs με εμφατική νίκη 4-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, «καθαρίζοντας» την υπόθεση πρόκριση μέσα σε δέκα λεπτά, από το 49ο έως το 59ο λεπτό. Αντίπαλός της θα είναι η Τσεχία, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ουαλία-Βοσνία 1-1 (2-4 στα πέναλτι)
Η Βοσνία πήρε την πρόκριση με 4-2 στα πέναλτι απέναντι στην Ουαλία στο Κάρντιφ και θα υποδεχθεί στη Ζένιτσα την Ιταλία, η οποία επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας με σκόρερ τον Σάντρο Τονάλι.
Ουκρανία-Σουηδία 1-3
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Πολωνία, καθώς οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στα μπαράζ του προηγούμενου Μουντιάλ. Τότε, η Πολωνία επικράτησε 2-0 εντός έδρας και εξασφάλισε την παρουσία της στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτή τη φορά, οι Σκανδιναβοί θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό τους και επιδιώκουν να πάρουν τη ρεβάνς. Η Σουηδία προέρχεται από νίκη με 3-1 επί της Ουκρανίας στη Βαλένθια, με τον Βίκτορ Γκιοκέρες να σημειώνει χατ-τρικ και να οδηγεί την ομάδα του στην πρόκριση.
Πολωνία-Αλβανία 2-1
Η Πολωνία από την πλευρά της επικράτησε 2-1 της Αλβανίας με ανατροπή. Βασικός αγωνίστηκε ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ, ο οποίος φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ των Πολωνών, ενώ συμμετοχή είχε και ο Κετζιόρα του ΠΑΟΚ. Ντεμπούτο με την εθνική Αλβανίας πραγματοποίησε ο Σταύρος Πήλιος, που πέρασε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό αντί του Χότζα.
Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0
Η μεγάλη επιστροφή της Ιταλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από δώδεκα χρόνια απέχει ένα ματς και ένα ταξίδι στη Βοσνία, καθώς οι Ατζούρι επικράτησαν 2-0 της Βόρειας Ιρλανδίας εντός έδρας και έκλεισαν θέση σε έναν από τους τέσσερις τελικούς των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο πήρε το προβάδισμα στο 56ο λεπτό, με τον Τονάλι να καρφώνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής μετά από απομάκρυνση των φιλοξενούμενων. Τη νίκη των Ιταλών σφράγισε στο 80' ο Κεν, που κατέβασε εξαιρετική την μπάλα μέσα στην περιοχή και την έστειλε στα δίχτυα με συρτό σουτ, τελειώνοντας το ματς και στέλνοντας στην επόμενη φάση τους Ατζούρι.
Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι)
Η Τσεχία με τρομερή ανατροπή σε κανονική διάρκεια, αλλά και ρώσικη ρουλέτα (4-3 πεν. 2-2 κ.δ. 2-2 παρ.) πέρασε το εμπόδιο της Ιρλανδίας εντός έδρας και στον «τελικό» της Τρίτης υποδέχονται τους Δανούς. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 19' και στο 23' ο γκολκίπερ Κόβαρ με αυτογκόλ έφερε το 2-0. Ωστόσο, η αντίδραση της Τσεχία ήταν άμεση και στο 27' ο Σικ με πέναλτι έβαλε ξανά την ομάδα του στο «κόλπο». Η Τσεχία λυτρώθηκε στο 87' με τον Κρέιτσι και πήγε το ματς στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι. Κρέιτσι, Σούτσεκ, Σικ και Κλιμεντ οι σκόρερ, μοιραίοι για την Ιρλανδία οι Αζάζ, Μπράουνι.
Τουρκία-Ρουμανία 1-0
Η Τουρκία ήταν η πρώτη ομάδα που πέρασε στους τελικούς των ευρωπαϊκών play off για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Με γκολ του Καντίογλου στο 53ο λεπτό από «μαγική» ασίστ του Αρντά Γκιουλέρ, η ομάδα του Βίνι Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη κι έτσι την προσεχή Τρίτη (31/3) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Κόσοβο για μια θέση στα αμερικανικά γήπεδα το προσεχές καλοκαίρι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ημιτελικών στα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)
1. Ουαλία-Βοσνία 1-1 (2-4 στα πέναλτι) (52΄ Τζέιμς - 86΄ Τζέκο)
2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0 (56΄ Τονάλι, 80΄ Κεν)
3. Ουκρανία-Σουηδία 1-3 (90΄ Πονομαρένκο - 6΄,52΄, 73΄πεν. Γκιόκερες)
4. Πολωνία-Αλβανία 2-1 (63΄ Λεβαντόφσκι, 73΄ Ζιελίνσκι - 42΄ Αρμπέρ Χότζα)
5. Σλοβακία-Κόσοβο 3-4 (6΄ Βάλιαντ, 45΄ Χαράσλιν, 90+4΄ Στρέλετς - 21΄ Βελντίν Χότζα, 47΄ Ασλάνι, 60΄ Μουσλίγια, 72΄ Χαϊρίζι)
6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0 (53΄ Καντίογλου)
7. Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι) (27΄πεν. Σικ, 86΄ Κρέιτσλ - 19΄πεν. Πάροτ, 23΄αυτ. Κόβαρ)
8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0 (49΄ Ντάμσγκααρντ, 58΄,59΄ Ίσακσεν, 75΄ Νόργκααρντ)
ΤΕΛΙΚΟΙ (31 Μαρτίου)
Βοσνία- Ιταλία (όμιλος με Καναδά, Κατάρ, Ελβετία)
Σουηδία - Πολωνία (όμιλος με Ιαπωνία, Ολλανδία, Τυνησία)
Κόσοβο - Τουρκία (όμιλος με Αυστραλία, ΗΠΑ, Παραγουάη)
Τσεχία - Δανία (όμιλος με Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Μεξικό)
* Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026
