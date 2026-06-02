Η Ιταλία γιορτάζει τα 80 χρόνια Δημοκρατίας: Η στρατιωτική παρέλαση στη Ρώμη, η γιγαντιαία σημαία στο Κολοσσαίο και ο εθνικός ύμνος από τον Μποτσέλι
80 πυροσβέστες ξετύλιξαν τη σημαία, που είχε επιφάνεια 2.000 τετραγωνικά μέτρα και βάρος 450 κιλά - Μαχητικά πέταξαν στον ουρανό αφήνοντας πίσω τους πράσινο, λευκό και κόκκινο καπνό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτό που ξεχώρισε, όμως, ήταν η γιγαντιαία σημαία στα χρώματα της χώρας, την οποία ξετύλιξαν τις προηγούμενες ημέρες 80 πυροσβέστες, που κρεμάστηκαν από το Κολλοσσαίο. Η συγκεκριμένη σημαία είχε επιφάνεια 2.000 τετραγωνικών μέτρων και βάρος 450 κιλών.
June 2 is Festa della Repubblica in Italy.— 𝕏 Ali Al Samahi 🇦🇪علي السماحي (@alsamahi) June 2, 2026
It marks 80 years from the day Italians chose republic over monarchy.
A giant Italian flag with a surface of 2000 m² and a weight of 450 kg is hoisted on the Colosseum by 80 firefighters. pic.twitter.com/JGXWfi8Mgh
Λίγα μέτρα πιο κάτω από την τεράστια σημαία ο διάσημος τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, εκφώνησε τον εθνικό ύμνο υπό τη συνοδεία μουσικής μπάντας. Ταυτόχρονα στον ουρανό της ιταλικής πρωτεύουσας πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη «Frecce Tricolori» αφήνοντας πίσω τους πράσινο, λευκό και κόκκινο καπνό και σχηματίζοντας τα χρώματα της σημαίας της Ιταλίας.
🇮🇹 So beautiful to see our Tricolore flag on the Collosseum in Rome ahead of Italian National Day tomorrow.— Italy in US (@ItalyinUS) June 1, 2026
Viva l'Italia! #FestadellaRepubblica! 🇮🇹 pic.twitter.com/WMs5fBsyA8
Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από το ιστορικό δημοψήφισμα της 2ας Ιουνίου του 1946, με το οποίο οι Ιταλοί αποφάσισαν να καταργήσουν τη μοναρχία και τη μετάβαση στη δημοκρατία.
Ο Πρόεδρος της χώρας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο «Altare della Patria» (Βωμός της Πατρίδας) στη Ρώμη. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, ο Αρχηγός του Κράτους επιθεώρησε τη φρουρά τιμής που είχε παραταχθεί στην Πιάτσα Βενετία και κατέθεσε στεφάνι δάφνης μπροστά στο μνημείο. Στην τελετή έδωσαν το παρών οι πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, Λορέντζο Φοντάνα και Ιγνάτιο Λα Ρούσα, η πρόεδρος του Συμβουλίου και πρωθυπουργός της χώρας, Τζιόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Τζιοβάνι Αμορόζο.
Η παρέλαση ξεκίνησε από περίπου 280 δημάρχους και διοικητικούς υπαλλήλους που φορούσαν την τρίχρωμη κορδέλα, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους τους από όλη την Ιταλία. Περισσότεροι από 5.500 άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Αστυνομικών Δυνάμεων και των ένοπλων και μη ένοπλων σωμάτων του Κράτους απέτισαν φόρο τιμής στον Ματαρέλα.
🇮🇹 President Sergio Mattarella at the Altare delle Patria in Rome today to celebrate Festa della Repubblica, Italian National Day pic.twitter.com/GrJKNiOJ6q— Italy in US (@ItalyinUS) June 2, 2026
Δώδεκα θεματικοί τομείς αφιερωμένοι στις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Καραμπινιέρους, τη Guardia di Finanza, τις Αστυνομικές Δυνάμεις και τα Σώματα του Κράτους. Μεταξύ αυτών, οι Στρατιωτικοί Εφημέριοι, προς τιμήν της εκατονταετίας του Στρατιωτικού Ορδινάριου, οι Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές Αθλητικές Ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ενόπλων Σωμάτων του Κράτους, εκπρόσωποι των πολιτών της Άμυνας και της Στρατιωτικής Υγείας.
#2giugno1946 🇮🇹 #2giugno2026. Con il Presidente #Mattarella all'#AltaredellaPatria e alla Rivista militare il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa e le Alte cariche dello Stato in occasione della #FestadellaRepubblica https://t.co/sTZm8gTxmj pic.twitter.com/uam8nnEb6I— Senato Repubblica (@SenatoStampa) June 2, 2026
Οι μονάδες που απέτισαν φόρο τιμής στο ανώτατο αξίωμα του Κράτους έφεραν μαζί τους 66 Σημαίες Πολέμου και Λάβαρα, 22 Λάβαρα των Περιφερειών και των Αυτόνομων Επαρχιών, καθώς και 48 Λάβαρα και Μετάλλια των Ενώσεων Μαχητών και των Ενόπλων Δυνάμεων.
These are the acrobatic patrol Frecce Tricolori for the celebrations in Rome.pic.twitter.com/Zb1qpNqZIo
Τα τμήματα, συνοδευόμενα από τη μουσική 18 μπάντας και φανφάρων, ακολουθήθηκαν από παρέλαση στρατιωτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού drones και τεχνολογικών συστημάτων. Μετά από αυτά ήρθαν οι Μπερσαλιέρι.
Μελόνι: «Αυτή είναι μια γιορτή ευγνωμοσύνης και ευθύνης»Η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, τόνισε πως «αυτή είναι μια γιορτή ευγνωμοσύνης και ευθύνης». «Μια γιορτή ευγνωμοσύνης, γιατί αυτό που έχουμε σήμερα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι κάποιος το έχτισε πριν από εμάς, με μεγάλες ιστορίες και με μικρές καθημερινές χειρονομίες, με μικρές επιλογές που έκανε ο καθένας από εμάς. Και ευθύνης, γιατί μετά από 80 χρόνια πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε τι είδους Δημοκρατία θέλουμε να είμαστε αύριο», πρόσθεσε η πρωθυπουργός.
Σε ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ η Μελόνι τόνισε: «σήμερα γιορτάζουμε τα ογδόντα χρόνια της Ιταλικής Δημοκρατίας. Μια επέτειο που δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική ημερομηνία, αλλά αφηγείται την πορεία που οι Ιταλοί κατάφεραν να χαράξουν μαζί: με ιστορίες θυσίας, θάρρους, ενότητας, αλληλεγγύης και αφοσίωσης, από γενιά σε γενιά. Γιατί είμαι βέβαιη ότι οι μεγάλες ιστορίες, αλλά και – και ίσως κυρίως – οι μικρές καθημερινές επιλογές είναι αυτές που έκαναν την Ιταλία το εξαιρετικό έθνος που είναι σήμερα. Ογδόντα χρόνια Δημοκρατίας, ελευθερίας και συμμετοχής μας κάνουν περήφανους και ευγνώμονες προς όσους μας προηγήθηκαν και συνέβαλαν στην οικοδόμηση των θεμελίων της εθνικής μας κοινότητας. Αλλά, ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζουν την ευθύνη που έχει ο καθένας μας να διαφυλάσσει και να ενισχύει κάθε μέρα αυτό το κληροδότημα, στην υπηρεσία της Πατρίδας και των μελλοντικών γενεών.
Καλή Γιορτή της Δημοκρατίας.
Καλή 2η Ιουνίου».
Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo… pic.twitter.com/lbqgfegWie— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 2, 2026
