Στραβός είν’ ο κάμπος ή στραβά πορευόμαστε;

Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο λόγος στον εισηγητή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανέστη Αγγελή:«Η κυβέρνηση με υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Ευάγγελο Μπασιάκο είναι αποφασισμένη να επιλύσει χρόνια προβλήματα των αγροτών και να αντιστρέψει την αρνητική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Μετά από 24 ολόκληρα χρόνια εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και με δεδομένες τις τεράστιες εισροές αγροτικών πόρων, δυστυχώς η εφαρμοσθείσα αγροτική πολιτική από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ απέτυχε. Εάν επικρατούσε το αυτονόητο, η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε με προτάσεις να βοηθά το κυβερνητικό έργο, που έχει στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και να στηρίξει το νομοσχέδιο. Διότι αυτή η κυβέρνηση καλείται να αντιστρέψει τη γενικότερη κακή κατάσταση που έχει παραλάβει. Οταν το αγροτικό εισόδημα βρίσκεται στο 73% του μέσου όρου της Ευρώπης των 15 κρατών-μελών, όταν το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων έγινε έντονα ελλειμματικό, όταν η εσωτερική αγορά κατακλύζεται από εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, όταν τα διαρθρωτικά προβλήματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων παρέμειναν για πολλά χρόνια άλυτα, όταν τα κυρίαρχα γνωρίσματα της ελληνικής γεωργίας είναι ο μικρός κλήρος, η μεγάλη ηλικία των αγροτών, η αναζήτηση εργασίας των νέων στα αστικά κέντρα και η ερήμωση της υπαίθρου, όταν η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν υπάρχει......Η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι ώρα να επιστρατεύσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που είναι η ποιότητα, η ποικιλομορφία, το κλίμα, η στρατηγική θέση της χώρας και με ευελιξία να κινηθεί ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον....Η κυβέρνηση υποστηρίζει την άποψη της ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής, διότι δημιουργεί εισόδημα, πρώτη ύλη στη βιομηχανία τροφίμων, συγκρατεί τον πληθυσμό στην ύπαιθρο, συντηρεί τον κοινωνικό ιστό της χώρας».Η δημοσίευση ολόκληρης της εισήγησης θα απαιτούσε μεγάλο χώρο. Μετά από 21 έτη τι άλλαξε από το απόσπασμα του νομοσχεδίου του 2005 που δημοσιεύω; Οι εκσυγχρονιστικές διατάξεις του είναι ακόμη ζητούμενο! Αν είχαν εφαρμοστεί, το μόνο αγροτικό αίτημα θα ήταν σήμερα να κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή διαχρονικά πολιτικοί για ψηφαλάκια και αγρότες-απατεώνες καταχράστηκαν τους πόρους του. Δεν φαίνεται περίεργο ότι το επιτακτικό αίτημά τους είναι να μην κλείσει;Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την ένταξη του αμαρτωλού Οργανισμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Χειρότερο κι από την καταψήφισή του είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επαναλαμβάνει τα λάθη του... 2005. Αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη με λαθεμένες επιλογές αποθαρρύνοντας την πλειονότητα των πολιτών που απαιτούν τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Επαναφέρει δημαγωγικές τακτικές εκμαυλισμού και πελατειακές σχέσεις -δεκαετίας ’80- που ενσάρκωσή τους ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης γιατί είναι κολλημένη η βελόνα των δημοσκοπήσεων; «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς», λένε στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ -ως ολίγον τι ΣΥΡΙΖΑ, κατιτίς Ζωή, μια πρέζα Βαρουφάκη και δοσούλα Βελόπουλου- εργαλειοποιεί πολιτικά τα μπλόκα.Πόσα χρήματα καταβλήθηκαν το 2025 στους αγρότες; 3,82 δισ. ευρώ! Το 2024; 3,38 δισ. ευρώ. Δικαίως η πλειονότητα των πολιτών αναρωτιέται: Γιατί οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν προσέρχονται στον διάλογο με την κυβέρνηση; Γιατί αποφάσισαν κλιμάκωση; Δεν φτάνει η τεράστια οικονομική ζημία που προκάλεσαν στις γιορτές;Η κυβέρνηση προκαλεί τον κοινωνικό αυτοματισμό; Στρεβλή αριστερή ανάγνωση. Εχουν αγανακτήσει οι χιλιάδες ταλαιπωρημένοι, καθώς τα τρακτέρ ασκούν εξουσία. Είμαστε πεπεισμένοι για το δίκιο των αγροτών με την καταλήστευση των επιδοτήσεών τους. Πώς όμως ερμηνεύεται ότι στα μπλόκα δεν ακούστηκε μισή καταγγελία για τους εισπράξαντες «αγρότες» τις χοντρές επιδοτήσεις με αγροτεμάχια-φαντάσματα;Φραπές, Χασάπης, Σεμερτζίδου: Συμμετέχουν στον αγώνα; Οχι. Κλείνουν δρόμους; Οχι. Και σαν να μη φτάνουν αυτά, έχουν και σχέσεις με το κυβερνών κόμμα! Αρα, ιδού το πρότυπο των «κακών»! Και «να καούν», μηδέν κόστος. Μπότας, Ανεστίδης και λοιποί Ατλαντες των μπλόκων; Οι φίρμες των οργισμένων τηλεοπτικών συνδέσεων κι αρχάγγελοι της κάθαρσης; «Οι δικοί μας είναι επαναστάτες». Οι «απέναντι» είναι οι απατεώνες. «Θύματα» και «διωκόμενοι» οι ελεγχόμενοι! Γιατί οι αγροτοσυνδικαλιστές να προσέλθουν σε διάλογο, όταν η κυβέρνηση αρνείται να παραμείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ-σκάνδαλο όπως ήταν. Ζήτω, λοιπόν, τα μπλόκα, τα λειτουργούντα ως ηθικά πλυντήρια! Στραβός είν’ ο κάμπος ή στραβά πορευόμαστε;Οφείλω να επισημάνω και μία ακόμη παράμετρο: Αν η κυβέρνηση μείνει θεατής για πολύ ακόμη στην πολιορκία των τρακτέρ, παραβλέποντας την παραβίαση των νόμων, οι μνήμες του Δεκέμβρη 2008 θα επιστρέψουν. Τότε που ο υπερυπουργός Προκόπης Παυλόπουλος διέταξε οι δυνάμεις Προστασίας του Πολίτη να μείνουν θεατές στις δηλώσεις και το παρανάλωμα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Να μην ερεθιστούν «τα παιδιά»...Το «ετσιθέλω» των αγροτών που διαιρεί στα δύο τη χώρα, με θεατή την Αστυνομία, θαρρώ πως δεν θα λειτουργεί επί μακρόν θετικά για την κυβέρνηση. Ας το σκεφτούν οι επαΐοντες.