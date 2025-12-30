2026: Ενώπιον των ευθυνών μας…

Κλείσιμο

Λες κι όταν αυτοί κυβέρνησαν, άρπαξαν τα προβλήματα της αγροτιάς… από τον λαιμό! Ιδού η επανάληψη: «Oλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»! Επειδή, παραδοσιακά, «τα λεφτόδενδρα ανθίζουν» εν Ελλάδι, οι κυβερνήσεις άδειαζαν τα ταμεία, κατατρώγοντας τη σάρκα της αγροτικής οικονομίας. Οταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ μόλυνε το σώμα της, έπεσε ο κλήρος της κάθαρσης στον Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση -ανεύθυνη, σαν από πάντα- έβγαλε δισκάκι να μαζέψει ψηφαλάκια...Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποδεχθεί όλα τα αιτήματα των διαμελιζόντων, διά των τρακτέρ, την Ελλάδα και των μαγκουροφόρων μισούντων… τα περιπολικά; Συμφέρει η υποχώρηση της κυβέρνησης τη Νέα Δημοκρατία; Οι ηγήτορες «του βουνού και του κάμπου», στην πλειονότητά τους, οπαδοί της είναι. Κύριο αίτημά τους, να μην εφαρμοστεί ο νόμος, με τον οποίο οι επιδοτήσεις θα εγκρίνονται διά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Κουτσούμπας, Χαρίτσης, Βελόπουλος και λοιποί νοματαίοι, ως χορός αρχαίας τραγωδίας, ξέσκιζαν τα ιμάτιά τους κατά του Οργανισμού-«άντρου διαφθοράς». Αλλά, όταν ήρθε ο νόμος στη Βουλή, ΔΕΝ τον ψήφισαν. Αλλο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι άλλο λογοδοσία και διαφάνεια; Δεν μας τα λένε καλά τα… κάλαντά τους! Στάση αντιφατική. Υποκρισία πολιτική. Απουσία στρατηγικής όταν η κομματική σκοπιμότητα δεν επιτρέπει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Και θέλουν να κυβερνήσουν και τη χώρα; Πόσα εκατομμύρια αμνοεριφίων χωρούν στην Ελλάδα; Θα δηλώνουν τα υπόλοιπα… ως κολυμβητές, να υποθέσω. Καθότι «μέγα το της θαλάττης κράτος»!Χάνοντας το αφήγημα του ξυλόλιου, του πυρόκαυστου, των εξαφανισμένων βαγονιών, αναγνώρισαν τη «μεγάλη αγροτική ταραχή ως θαυμάσια κατάσταση»: η κοινωνική ηρεμία θυσιάστηκε στην κομματική επιβίωση. Ο όρος «κοινωνικός αυτοματισμός» -όταν μια κοινωνική ομάδα στρέφεται εναντίον άλλης- χρησιμοποιήθηκε το 1997 από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης Σημίτη, Δημήτρη Ρέππα. Οι αγρότες, τέλος Νοέμβρη 1996, έστησαν μπλόκα στις εθνικές οδούς. Καλή ώρα σαν και τώρα! Δεκέμβρη κορυφώθηκαν οι μάχες των κλειστών διοδίων. Ιανουάριο συνεχίστηκαν. Αιτήματα; Ιδια με τα σημερινά!Τεράστια ήταν η οικονομική ζημιά, λόγω των εορτών, στις μεταφορές, στον εφοδιασμό, στον εσωτερικό τουρισμό, στην εμπορική κίνηση. Οπως και τώρα. Τότε, ο Κώστας Σημίτης είχε δηλώσει: «Η κυβέρνηση δεν έχει ΑΛΛΑ χρήματα να δώσει. Υπάρχει ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας». Πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέβηκαν στα κάγκελα μαζί με την αντιπολίτευση υπέρ των αγροτών. Ανένδοτος ο Σημίτης, εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό, κέρδισε τις εκλογές το 2000.Ο αυτοβιογραφούμενος συγγραφέας «της Ιθάκης», λόγω εγνωσμένης πλωτικής ανικανότητας, τσακίστηκε στα βράχια του οδυνηρού παρελθόντος του. Τώρα πιπιλίζει τον «κοινωνικό αυτοματισμό». Δεν έμαθε ότι μαξιμαλισμός αιτημάτων που απαντάται με μαξιμαλισμό υποσχέσεων δεν δίνει λύσεις; Απλά, περιπλέκει τα προβλήματα. Ούτε κατανόησε ότι ήταν η ζοφερή πραγματικότητα που του έβγαλε τη γλώσσα το 2015! Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, όπως κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, σκίσιμο των μνημονίων, σεισάχθεια δανείων, ήταν η δική του λύση, αλλά με κατεβασμένα τα ρολά των τραπεζών!Ο ταξιδευτής των κλειστών οριζόντων υπέγραψε μνημόνια ολικής στέρησης, μεγάλης ανασφάλειας, τραγικής πενίας, ενεχυρίασης «ασημικών» - πλην Παρθενώνος. Συμβιβάστηκε με την «go back κυρία Μέρκελ», η οποία επέβαλε στην Ελλάδα ποινή, λίγο πριν, από την εσχάτη: την έξωσή της από την Ε.Ε.! Οι «σύντροφοί του» στη Ρωσία -όπου προσέφυγε για δανεισμό- αποκάλεσαν την Ελλάδα «οικονομικό σκουπιδότοπο»! Τι νεότερο τώρα κομίζει ο απελθών; Την «Ιθάκη» του. Αν ο Κωνσταντίνος Καβάφης ψυχανεμιζόταν την κακομεταχείριση των συμβολισμών του ποιήματός του, ποτέ δεν θα το δημοσιοποιούσε…Ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι «μπορεί και να ψηφίσει» κόμμα που κοιλοπονεί να γεννηθεί, εν ονόματι της τραγωδίας των Τεμπών. Τέλος 2025 εκτοξεύεται η ίδρυσή του ως «απειλή» κατά του συστήματος. Αρχηγός, πληγωμένη μητέρα, η οποία έχει τόση γνώση των ζεόντων προβλημάτων της Ελλάδας όση και η σύμβουλός της μοναχή ομιλούσα την αραμαϊκήν και η ετέρα σύμβουλός της απόφοιτος Αστρολογίας… του Χάρβαντ, υποδεικνύοντας, υποθέτω, στους «σοφούς» του «προγράμματος» τις ευνοϊκές ημέρες ισομερίας των αστερισμών. Κι εγώ Ιχθύς είμαι, αλλά εμπιστεύεσαι το μέλλον της χώρας σε πρόεδρο συλλόγου πληγέντων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που «βγήκε από τα δημοκρατικά ρούχα της» επειδή ζητήθηκε έλεγχος στα οικονομικά του έπειτα από καταγγελία μελών του; Αλλη μία «υπεράνω» της Δημοκρατίας…Κι ενώ η παγκόσμια κοινότητα δεν ξέρει με ποιον να πάει και ποιον να αφήσει, μεταλλάσσεται σε εμμονικό «εχθρό» του κράτους η αντιπολίτευση του «ΟΧΙ σε όλα», η καταγγέλλουσα εθνικές προδοσίες, η υποσχόμενη τον διαμοιρασμό των ιματίων της οικονομίας. Ποιας; Αυτής που μόλις ανέκαμψε!Η Ελλάδα, συγκλίνοντας προς την Ε.Ε., πρέπει να εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα και, κραταιά, να υπερασπίζεται την εθνική της ακεραιότητα. Ητοι, χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Θα επιτρέψουμε να κυλήσει εις τα οπίσω, ως τρακτέρ χωρίς φρένα σε κατηφόρα; Το 2026 φέρνει κυβέρνηση, αντιπολίτευση και τους πολίτες ενώπιον των ευθυνών μας.Καλή Χρονιά κι ευλογημένη!