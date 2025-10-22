Τα ελληνικά νησιά χρειάζονται επενδύσεις 35 δισ. ευρώ
Αλέξανδρος Κασιμάτης
Τα ελληνικά νησιά χρειάζονται επενδύσεις 35 δισ. ευρώ
Ζητούμενο η σημερινή επιτυχία των ελληνικών νησιών να μην υπονομευθεί σταδιακά από τις ανεπαρκείς υποδομές του χθες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, ο τουρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Οι αφίξεις τον Αύγουστο έφτασαν τα 7.191.177 και οι διανυκτερεύσεις 33.942.944 στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ, κ.λπ., σημειώνοντας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση 2,1% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Σε ανοδική πορεία η τουριστική κίνηση και σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων με το στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ να καταγράφει τον Ιούνιο 4 εκατ. αφίξεις, δηλαδή αύξηση +5,4% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα, το δίμηνο Ιούλιος–Αύγουστος, οι αφίξεις έφτασαν τα 9,6 εκατ., καταγράφοντας συνολική άνοδο +5,4%. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις (+4,6%), ενώ τον Αύγουστο οι αφίξεις ανήλθαν σε 4,8 εκατ. (+6,2%). Ενθαρρυντικά επίσης είναι και τα στοιχεία της κίνησης για τον Σεπτέμβριο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνοδος κρατήσεων της τάξης του 10% σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο.
Την εικόνα ευφορίας για την τουριστική κίνηση προσγειώνει η Εθνική τράπεζα, η οποία σε μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης υπογραμμίζει πως οι υποδομές είναι καταλύτης για την παραμονή των ελληνικών νησιών στην ελίτ του παγκόσμιου τουρισμού. Με αιχμή τα νησιά που υποδέχονται σχεδόν το ήμισυ των ξένων επισκεπτών της χώρας, σημειώνεται στη μελέτη της Εθνικής, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει την πιο κρίσιμη πρόκληση: τη διατήρηση της ελκυστικότητα του τουρισμού μέσα από σύγχρονες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές.
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΤΕ οι επενδυτικές ανάγκες στα ελληνικά νησιά εκτιμώνται σε 35 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, με στόχο την αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό και η διαχείριση αποβλήτων. Η πρόκληση αφορά όχι μόνο την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου διακυβέρνησης, ικανού να συντονίζει προτεραιότητες, να κατευθύνει πόρους με προβλεψιμότητα και να μετατρέπει τη χρηματοδότηση σε ολοκληρωμένα έργα. Από αυτή την ικανότητα, σημειώνουν οι αναλυτές της Εθνικής, θα εξαρτηθεί αν η σημερινή επιτυχία των ελληνικών νησιών θα υπονομευθεί σταδιακά από τις ανεπαρκείς υποδομές του χθες.
Η Ελλάδα, αναφέρει η μελέτη, είναι ένας κατεξοχήν νησιωτικός τουριστικός προορισμός, με τα νησιά της να έχουν επιτύχει διπλασιασμό αφίξεων την τελευταία 15ετία, φθάνοντας τα 16 εκατ. το 2024. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας το 11% του παγκόσμιου νησιωτικού τουρισμού, ενώ 7 ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται στη λίστα των 30 πιο δημοφιλών προορισμών παγκοσμίως (αντίστοιχα με εμβληματικά νησιά όπως το Μπαλί και η Χαβάη).
Αυτή η δυναμική, ωστόσο, συνοδεύεται από εντεινόμενες πιέσεις στις υποδομές: κατά τους μήνες αιχμής, η τουριστική πυκνότητα φθάνει τους 33 επισκέπτες ανά km² ημερησίως, έναντι μόλις 2–3 στην υπόλοιπη Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Παρά αυτή την εκρηκτική εποχική αύξηση των αναγκών, οι επενδύσεις υποδομών ανά κάτοικο την τελευταία 20ετία παρέμειναν αντίστοιχες με εκείνες της ενδοχώρας, παρότι οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα σημειώνουν πως ο πληθυσμός στα νησιά αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 50% σε σχέση με τον μόνιμο (φθάνοντας κατά περίπτωση ακόμη και πάνω από 100%), γεγονός που ασκεί πολύ πιο έντονες πιέσεις στις υποδομές τους.
