Συναρπαστικές γιορτές για τους λάτρεις της εξερεύνησης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λατρεύετε τα ταξίδια στις πιο μυστηριώδεις και αχαρτογράφητες περιοχές του πλανήτη, θέλετε να μάθετε τι γίνεται έξω από τα όρια της επιστήμης, ποια είναι τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα, πότε ξεκίνησαν οι θεωρίες συνομωσίας. Αν κάθε φορά που κλείνετε τα μάτια μεταφέρεστε στα πιο μαγικά σημεία του γαλαξία και ενθουσιάζεστε με την μελέτη άγνωστων κόσμων, τότε το National Geographic είναι εδώ, για να ζήσετε νέες συναρπαστικές εμπειρίες μέσα από το Vodafone TV Το Vodafone TV ενισχύει τον μεγαλύτερο on demand κατάλογο περιεχομένου, προσθέτοντας το National Geographic, την πρωτοποριακή υπηρεσία on demand διανομής συναρπαστικού περιεχομένου ντοκιμαντέρ, η οποία καλύπτει πάνω από 40 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, όπως Διάστημα, Ιστορία, Επιστήμη, Κλιματική αλλαγή, Προσωπικότητες, Παγκόσμιοι Πολιτισμοί, Δεινόσαυροι, Αυτοκίνητα, Είδη υπό εξαφάνιση κ.α., με περισσότερα από 700 ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για ένα «παράθυρο» στα μεγαλύτερα επιτεύγματα και ανακαλύψεις των φυσικών επιστημών, της περιβαλλοντικής και ιστορικής συντήρησης, του παγκόσμιου πολιτισμού, της αρχαιολογίας, της εξερεύνησης του διαστήματος, της Ιστορίας, της εθνογραφίας και της διάθεσης για ατέρμονη έρευνα στο άγνωστο.Έτσι, οι συνδρομητές του Vodafone TV έχουν πλέον πρόσβαση στα πιο συναρπαστικά ντοκιμαντέρ, τα οποία διατίθενται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, αξιοποιώντας τις μοναδικές λειτουργίες της πλατφόρμας για να μη χάνουν καμία λεπτομέρεια από τα αξιοπερίεργα του πλανήτη όποτε και από όπου επιθυμούν (On Demand), σε ταυτόχρονη θέαση σε διαφορετικές οθόνες, μέσα από τηλεόραση, κινητό, ή tablet, και με δυνατότητα παρακολούθησης ακόμα και χωρίς χρήση Internet, χωρίς κενό ανάμεσα σε επεισόδια, για αδιάκοπη, συνεχή παρακολούθηση.To Vodafone TV και το National Geographic αναβαθμίζουν την εμπειρία θέασης και εξερεύνησης προσφέροντας μέσω ενός μεγάλου διαγωνισμού , μοναδικά δώρα. Τρεις μεγάλοι τυχεροί, φανατικοί της εξερεύνησης και των ντοκιμαντέρ, θα κερδίσουν από μια Smart TV ULTRA HD 65’’ και ένα ολοκληρωμένο DSLR φωτογραφικό σετ για να απολαμβάνουν το Vodafone TV, τα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ αλλά και να αποτυπώσουν τις εξερευνητικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις μέσα από τις δικές τους φωτογραφίες, εμπνευσμένα από το μοναδικό περιεχόμενο National Geographic.Μπαίνοντας στο vodafone.gr και συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής μπαίνουν όλοι σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11/01/21.Ο διαγωνισμός ισχύει έως τις 10/01/21 για συνδρομητές Vodafone TV ή μη.Ανακάλυψε περισσότερα για τις προτάσεις του μήνα από το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε στην τηλεόρασή μας – αλλά και από το κινητό ή το tablet μας. Εκεί θα βρούμε δωρεάν και το δημοφιλές και αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ, αλλά και μια εκτεταμένη ποικιλία ποιοτικών παιδικών προγραμμάτων αλλά και ακόμα περισσότερη αθλητική δράση μέσα από τα κανάλια Novasports & Eurosport.Μάθετε περισσότερα για τα πακέτα του Vodafone TV εδώ