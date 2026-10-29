Απογειώθηκε η πρώτη πτήση της SKY express για τη Βαρκελώνη

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Με την παρθενική της πτήση τηνεγκαινίασε τη νέα απευθείας σύνδεσηΤο δρομολόγιο θα εκτελείται(Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή) με αεροσκάφη Airbus A320neo, με τη Βαρκελώνη να αποτελεί τον, μετά τη Μαδρίτη.Τους επιβάτες της πρώτης πτήσης υποδέχθηκαν στην πύλη αναχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στελέχη της SKY express και του αεροδρομίου, μαζί με τον «Φίλο τον Αθηναίο» την επίσημη μασκότ του αεροδρομίου, σε ένα εορταστικό σκηνικό. Κάθε επιβάτης έλαβε αναμνηστικό πιστοποιητικό πρώτης πτήσης και δώρα της εταιρείας, σε μια ξεχωριστή εμπειρία που σηματοδότησε την έναρξη της νέας σύνδεσης.Με τη νέα απευθείας σύνδεση με τη Βαρκελώνη, η SKY express διευρύνει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές για ταξίδια στο εξωτερικό. Η νέα σύνδεση δημιουργεί ιδανικές προϋποθέσεις τόσο για σύντομες αποδράσεις city break καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όσο και για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου η SKY express εξυπηρετεί πλέον απευθείας τρεις σημαντικούς προορισμούς, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και τη Λισαβόνα. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη συνδεσιμότητα της Αθήνας με στρατηγικές ευρωπαϊκές αγορές, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ταξιδιωτικές ανάγκες.: «Η Βαρκελώνη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επέκταση του διεθνούς αποτυπώματος της SKY express και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία μας στην Ιβηρική Χερσόνησο, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το δίκτυό μας. Με τη νέα αυτή προσθήκη, το διεθνές μας δίκτυο αριθμεί πλέον 29 προορισμούς, προσφέροντας στους Έλληνες ταξιδιώτες ακόμη περισσότερες επιλογές για ταξίδια στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι επισκέπτες από την Ισπανία αποκτούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το ταξίδι τους, μέσω Αθήνας, προς τους 33 προορισμούς του μεγαλύτερου εγχώριου δικτύου της χώρας. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του επιβατικού κοινού στις πρώτες πτήσεις από και προς τη Βαρκελώνη, επιβεβαιώνει τη δυναμική της νέας σύνδεσης και τη σημασία της για τις αεροπορικές μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.»του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δήλωσε: «Η έναρξη της νέας απευθείας σύνδεσης Αθήνας - Βαρκελώνης από τη SKY express ενισχύει περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα και το αεροπορικό δίκτυο της Αθήνας με μία από τις σημαντικότερες και ιδιαίτερα δημοφιλείς ευρωπαϊκές μητροπόλεις που συνδυάζει μεσογειακή ταυτότητα, πολιτισμό, μοναδική αρχιτεκτονική και γαστρονομία. Το νέο αυτό εγχείρημα επιβεβαιώνει τη διαρκή ανάπτυξη του δικτύου της SKY express σε κορυφαίους διεθνείς προορισμούς με ισχυρή ζήτηση και στρατηγική σημασία. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά το νέο δρομολόγιο που προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές στο επιβατικό κοινό και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον αεροπορικό συνεργάτη μας!»