Η Telekom φέρνει νέο router και αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι

Telekom Fiber Router 7 με κορυφαία τεχνολογία WiFi 7. Η συνδεσιμότητα σε όλα τα σημεία του σπιτιού αναβαθμίζεται με Mesh κάλυψη, με το Telekom Power WiFi. Εύκολη διαχείριση του οικιακού δικτύου μέσα από το Telekom App