«Όλα για τη στιγμή σου»: Η νέα καμπάνια της Stoiximan

Με κεντρικό μήνυμα «Όλα για τη στιγμή σου», η νέα 360 καμπάνια αναδεικνύει τις δυνατότητες της πλατφόρμας της Stoiximan και τις εμπειρίες που ξεδιπλώνονται μέσα από αυτή