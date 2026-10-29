Ένα πλοίο ιατρικής φροντίδας για τους κατοίκους του Αιγαίου

Το, σε συνεργασία με την ομάδα της, πραγματοποιεί αποστολή από τιςόπου θα προσφέρει Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας στηνΜε πρωτοβουλία και υποστήριξη του Ιδρύματος, ένα πλοίο θα διαμορφωθεί σε, με καταλλήλους χώρους για τη διενέργεια εξετάσεων.Στην αποστολή συμμετέχουν γιατροί καιπου καλύπτουνΗ πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει το έργο της Σύμπλευσης καθώς το πλοίο θα προσφέρει έναν οργανωμένο και προστατευμένο χώρο για την παροχή φροντίδας, διευκολύνει τη μεταφορά της ομάδας και του εξοπλισμού της ενώ παράλληλα επιτρέπει την κάλυψη περισσότερων νησιών σε μία αποστολή.Παράλληλα με τις υπηρεσίες υγείας, θα υποστηριχθούν δράσειςκαιπεριεχομένου σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών της αποστολής.Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά νησί, οι διαθέσιμες εξετάσεις και οι πληροφορίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της αποστολής.Η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία τηςμε τη δέσμευση προσφοράς του, που αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους και τις κοινότητες του Αιγαίου.