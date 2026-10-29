Μια γιορτή του βιβλίου με σπάνιες εκδόσεις και ιστορικά έντυπα στο Παλαιό Χρηματιστήριο

Το 5ο Bazaar Βιβλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) συναντά για πρώτη φορά το Βιβλιοφιλικό Παζάρι του ΕΛΙΑ, στο πλαίσιο συμπλήρωσης των 60 χρόνων προσφοράς του ΜΙΕΤ στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό