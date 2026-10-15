Η SKY express επιβραβεύει τους αριστούχους αποφοίτους του ΙΚΥ με ένα ταξίδι της επιλογής τους

Η SKY express στήριξε την πρωτοβουλία, προσφέροντας στους αριστούχους τη δυνατότητα να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή τους διάκριση με μια νέα ταξιδιωτική εμπειρία.Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κα. Βασιλική Κιντή, και ο Chief Commercial Officer της SKY express, κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς. Στο πλαίσιο της τελετής, τέσσερις αριστούχοι μοιράστηκαν τις προσωπικές τους διαδρομές προς την ακαδημαϊκή διάκριση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της επιμονής, της προσπάθειας και της πίστης στους στόχους, καθώς και τα όνειρα που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία.Η SKY express προσέφερε σε καθέναν από τους 391 τιμώμενους ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής για προορισμό της επιλογής του, ανάμεσα σε 62 προορισμούς του δικτύου της, 33 στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό.Παράλληλα, η SKY express διευκόλυνε τη συμμετοχή των αποφοίτων στην τελετή, καλύπτοντας την αεροπορική μετακίνησή τους με δωρεάν εισιτήρια μετ’ επιστροφής από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου της, καθώς και τις πτήσεις των συνοδών τους, ώστε να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή με τους δικούς τους ανθρώπους.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση της SKY express να στηρίζει έμπρακτα τους νέους και την εκπαίδευση. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στη διαχρονική συνεργασία της εταιρείας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της οποίας, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, προσφέρει έκπτωση 30% σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού στους νεοδιορισθέντες και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους προς τον τόπο όπου υπηρετούν. Μόνο τη σχολική χρονιά 2024-2025, περισσότεροι από 3.400 εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν με τη SKY express, πραγματοποιώντας περίπου 10.000 ταξίδια.Ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε: «Για τη SKY express, η στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας δεν είναι απλώς μια χορηγία. Είναι ο τρόπος μας να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από κάθε διάκριση. Συνδέοντας την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, γνωρίζουμε καλά ότι ένας νέος άνθρωπος από ένα νησί ή μια απομακρυσμένη περιοχή δικαιούται τις ίδιες ευκαιρίες με κάθε συνομήλικό του. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΚΥ για την εμπιστοσύνη τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να φέρνουμε τους νέους ανθρώπους ακόμη πιο κοντά στους στόχους τους».

Κατά τον χαιρετισμό της, η: «Η αριστεία είναι η αναγνώριση της προσπάθειας, της συνέπειας και της αφοσίωσης στον στόχο. Σήμερα, μέσα από τα Βραβεία Αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τιμούμε νέες και νέους που με τη γνώση, την εργατικότητα και την επιμονή τους αποτελούν πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας μας. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να δίνει σε κάθε νέο άνθρωπο τα εφόδια και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, την κοινωνική του αφετηρία ή τον τόπο όπου μεγάλωσε. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε, ενισχύοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο, με αύξηση 21,7% στις λειτουργικές επιχορηγήσεις από το 2020, με περισσότερους πόρους για τη φοιτητική μέριμνα, με επενδύσεις στις υποδομές και με νέες δυνατότητες έρευνας, συνεργασίας και διεθνούς εξωστρέφειας. Θέλουμε οι νέοι μας να ανοίγουν τα φτερά τους, να αποκτούν εμπειρίες, να διακρίνονται σε όλο τον κόσμο και να βρίσκουν στην Ελλάδα τις ευκαιρίες να δημιουργήσουν και να προοδεύσουν. Γιατί η επένδυση στη γνώση και στο ταλέντο της νέας γενιάς είναι επένδυση στο ίδιο το μέλλον της πατρίδας μας.Συγχαρητήρια σε όλες τις νέες και όλους τους νέους που βραβεύονται σήμερα, καθώς και στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους. Η επιτυχία τους είναι μια ακόμη απόδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων της νέας γενιάς της Ελλάδας»., αναφέρθηκε στη σημασία της ακαδημαϊκής αριστείας και στη διαχρονική αποστολή του ΙΚΥ να στηρίζει νέους ανθρώπους στην ακαδημαϊκή τους πορεία:«Απονέμουμε σήμερα βραβείο 1000 ευρώ σε κάθε έναν από τους 391 απόφοιτους που πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή τελειώνουν στην ώρα τους με υψηλή βαθμολογία και δεν λιμνάζουν: σε 209 γυναίκες (τo 53.45%) και 182 άντρες (46.55%). Όλες και όλοι εσείς αριστεύσατε γιατί επιμείνατε απέναντι σε δυσκολίες, αφοσιωθήκατε σε ένα πλήθος από αντικείμενα που σας έμαθαν πολλά, τόσο απαραίτητα σήμερα την εποχή που απαιτεί πολλές δεξιότητες και αλλαγές πλεύσης, ακολουθήσατε το μεράκι σας, ανακαλύψατε νέα ενδιαφέροντα και κλίσεις, εμπιστευθήκατε τους καλούς δασκάλους σας, αντιμετωπίσατε αντιξοότητες και υπερπηδήσατε εμπόδια που αρκετές φορές εμφανίζονται απροσδόκητα στα ελληνικά πανεπιστήμια, ξενυχτήσατε και δουλέψατε σκληρά. Ο κόσμος κινείται πολύ γρήγορα και ήσασταν γρήγοροι. Είχατε πάθος, περιέργεια, πειθαρχία, σπουδαία εφόδια για ένα μέλλον που απαιτεί εγρήγορση, υπόσχεται νέους δρόμους και μπορεί να περιέχει ανατροπές. Σε αυτό το μέλλον, ένας από τους αρωγούς και συμπαραστάτες σας μπορεί να είναι το ΙΚΥ. Χορηγεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες και χειρίζεται το πρόγραμμα Erasmus+, το πιο επιτυχημένο, κατά γενική ομολογία, πρόγραμμα της ΕΕ. Συγχαρητήρια για όλα όσα επιτύχατε και ευχές από όλους μας στο ΙΚΥ για νέες μεγάλες επιτυχίες και μια ήρεμη, ευτυχισμένη ζωή σε ένα κλυδωνιζόμενο κόσμο. Ήδη πατάτε γερά!»