Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Για δεκαετίες, η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού στην Ελλάδα ακολουθούσε σχεδόν πάντα το ίδιο εξαντλητικό σενάριο. Αγγελίες, αμέτρητες επισκέψεις, διαμερίσματα που χρειάζονταν επιπλέον εξοπλισμό, επισκευές, νέες συνδέσεις για ρεύμα και internet και αρκετές ημέρες μέχρι να γίνουν πραγματικά λειτουργικά. Για χιλιάδες οικογένειες, η εισαγωγή σε μια σχολή σήμαινε την αρχή ενός δεύτερου... μαραθωνίου.Σήμερα, όμως, οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Οι φοιτητές και οι γονείς τους δεν αναζητούν απλώς μια στέγη, αλλά ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαβίωσης που προσφέρει ασφάλεια, λειτουργικότητα και υπηρεσίες, ώστε η μετάβαση στην πρώτη ανεξάρτητη κατοικία να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά.Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα έρχεται να απαντήσει η Unity Smart Living, μια ελληνική εταιρεία που δεν περιορίζεται στην ενοικίαση διαμερισμάτων, αλλά αναπτύσσει και διαχειρίζεται σύγχρονες φοιτητικές κοινότητες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο της κτήριο στην Καισαριανή, στην καρδιά της Αθήνας.