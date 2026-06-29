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Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνει η Βαγδάτη στις φιλοϊρανικές ομάδες για να αφοπλιστούν
Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνει η Βαγδάτη στις φιλοϊρανικές ομάδες για να αφοπλιστούν
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ
Η Βαγδάτη έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε ιρακινό έδαφος να παραδώσουν τα όπλα τους, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε αυτές τις ομάδες να αφοπλιστούν.
Ορισμένες από αυτές τις ομάδες στοχοποίησαν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε αυτές τις ομάδες να αφοπλιστούν.
Iraq’s government gives pro-Iran armed groups until Sept. 30 to disarm https://t.co/0pO0cj2RRU— Arab News (@arabnews) June 29, 2026
Ορισμένες από αυτές τις ομάδες στοχοποίησαν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.
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