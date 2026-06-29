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Παραλίγο να πνιγεί γυναίκα στο Σαρακήνικο: Έδωσε μάχη με τα κύματα για να βγει στην στεριά, δείτε βίντεο
Παραλίγο να πνιγεί γυναίκα στο Σαρακήνικο: Έδωσε μάχη με τα κύματα για να βγει στην στεριά, δείτε βίντεο
Οι δυνατοί άνεμοι και τα κύματα δεν άφηναν τη γυναίκα να βγει στην στεριά
Παραλίγο να γίνει δυστύχημα στη Μήλο και συγκεκριμένα στο Σαρακήνικο, όταν μια γυναίκα η οποία είχε βουτήξει στη θάλασσα δεν μπορούσε να βγει στην στεριά. Οι δυνατοί άνεμοι είχαν προκαλέσει τέτοια θαλασσοταραχή που δεν επέτρεπε στη γυναίκα να μπορέσει να κολυμπήσει.
Κάθε φορά που προσπαθούσε να πιάσει έναν βράχο ώστε να βγει έξω από τη θάλασσα, ερχόταν κάποιο δυνατό κύμα και την παρέσερνε πάλι μέσα στο νερό. Η μάχη που έδωσε η γυναίκα είχε αίσια κατάληξη όπως αναφέρεται και στο σχετικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Tik Tok.
«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο και στην συνέχεια τονίζει πως η «πρωταγωνίστρια» είναι καλά στην υγεία της.
Κάθε φορά που προσπαθούσε να πιάσει έναν βράχο ώστε να βγει έξω από τη θάλασσα, ερχόταν κάποιο δυνατό κύμα και την παρέσερνε πάλι μέσα στο νερό. Η μάχη που έδωσε η γυναίκα είχε αίσια κατάληξη όπως αναφέρεται και στο σχετικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Tik Tok.
@josh_blymier jumping cliffs at Sarakiniko Beach is no joke lol, she was okay #greece #milos #travel #cliffjump #moonbeach ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο και στην συνέχεια τονίζει πως η «πρωταγωνίστρια» είναι καλά στην υγεία της.
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