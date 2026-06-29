Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το Υπουργικό Συμβούλιο ξεχωρίζει στο αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού, όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026