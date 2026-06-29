Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βάρδα Ηλεία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια
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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. 

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

ilialive.gr - Πυρκαγιά στο Ψάρι Βάρδας

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Επιχειρούν 4 εναέρια


Φωτογραφίες: Εποχικοί Πυροσβέστες, ilialive.gr
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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