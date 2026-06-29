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Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με τραπεζικά «καύσιμα» μετά την τετραήμερη διόρθωση
Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με τραπεζικά «καύσιμα» μετά την τετραήμερη διόρθωση
Κέρδη άνω του 1% για τις τραπεζικές μετοχές - Νέο ιστορικό υψηλό για την Coca-Cola HBC, πάνω από 21 δισ. ευρώ η αποτίμησή της
Στα θετικά πρόσημα επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Οι τραπεζικές μετοχές ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει άνω του +1%. Νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η Coca-Cola HBC, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική της άνοδο, με την χρηματιστηριακή της αξία να αγγίζει πλέον τα 21 δισ. ευρώ, στον απόηχο της αύξησης της τιμής στόχου από την Jefferies στα 63,8 ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 18,21 μονάδες ή +0,74% και έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.477,64 μονάδες. Άνοδο +4% καταγράφει ο ΓΔ τον Ιούνιο, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +16,35% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιδεικνύει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και ανεξαρτητοποίηση από τις διεθνείς αναταράξεις. Ο Ιούνιος αποδεικνύεται θετικός μήνας για την εγχώρια αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +4% και να κρατά επαφή με τα υψηλά 17ετίας (Νοέμβριος 2009) των 2.500 μονάδων. Παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές, η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή. Η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στις επιδόσεις των μετοχών από τις αρχές του έτους, με τη συνολική απόδοση του ΧΑ για το 2026 να διαμορφώνεται άνω του +16%.
Η Fourlis διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Παράλληλα, η Alter Ego Media «έκοψε» μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,0285 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του προς διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 1,75 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Οι μέτοχοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν μέρος ή το σύνολο του καθαρού μερίσματός τους σε νέες μετοχές της Alter Ego Media. Η περίοδος επιλογής θα διαρκέσει από την 1η Ιουλίου έως τις 14 Ιουλίου.
Σήμερα ήταν επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Safe Bulkers ύψους 0,06 δολαρίων ανά μετοχή.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,409 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,388 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Η Fais Group πραγματοποίησε σήμερα τη γενική της συνέλευση, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν μικτό μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή, με τη δυνατότητα επανεπένδυσης αντί μετρητών (scrip dividend έως 50%). Η διοίκηση της Fais πρότειναν επίσης επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.
Σε ήπια αρνητικό έδαφος διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά ταμπλό καταγράφονται μικρές μεταβολές. Στη Φρανκφούρτη ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,2% και στο Μιλάνο ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση -0,3%. Σε πτωτική τροχιά κινούνται επίσης το Λονδίνο με τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,1%, και το Παρίσι με τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί κατά -0,2%. Αν και οι περισσότεροι κλάδοι της ευρωπαϊκής αγοράς σημειώνουν απώλειες, ο κλάδος της τεχνολογίας ξεχωρίζει θετικά, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη άνω του +1%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 18,21 μονάδες ή +0,74% και έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.477,64 μονάδες. Άνοδο +4% καταγράφει ο ΓΔ τον Ιούνιο, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +16,35% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Ανθεκτικότητα και άμυνες από το ΧΑ – Μπαράζ αποκοπών μερισμάτωνΗ προοπτική αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές. Η επανέναρξη των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στον απόηχο των πρόσφατων εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, λειτουργεί ως καταλύτης για τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιδεικνύει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και ανεξαρτητοποίηση από τις διεθνείς αναταράξεις. Ο Ιούνιος αποδεικνύεται θετικός μήνας για την εγχώρια αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +4% και να κρατά επαφή με τα υψηλά 17ετίας (Νοέμβριος 2009) των 2.500 μονάδων. Παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές, η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή. Η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στις επιδόσεις των μετοχών από τις αρχές του έτους, με τη συνολική απόδοση του ΧΑ για το 2026 να διαμορφώνεται άνω του +16%.
Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η δημόσια προσφορά της AtticaΠολυκαταστήματα, με την τελική τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο ανώτατο όριο του εύρους που είχε τεθεί μεταξύ 3 και 3,2 ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε περίπου 66 εκατ. προσφερόμενες μετοχές, συνολικής αξίας 212 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,9 φορές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Ιουλίου.
Η Fourlis διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Παράλληλα, η Alter Ego Media «έκοψε» μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,0285 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του προς διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 1,75 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Οι μέτοχοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν μέρος ή το σύνολο του καθαρού μερίσματός τους σε νέες μετοχές της Alter Ego Media. Η περίοδος επιλογής θα διαρκέσει από την 1η Ιουλίου έως τις 14 Ιουλίου.
Σήμερα ήταν επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Safe Bulkers ύψους 0,06 δολαρίων ανά μετοχή.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,409 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,388 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Η Fais Group πραγματοποίησε σήμερα τη γενική της συνέλευση, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν μικτό μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή, με τη δυνατότητα επανεπένδυσης αντί μετρητών (scrip dividend έως 50%). Η διοίκηση της Fais πρότειναν επίσης επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.
Σε θετικό έδαφος η Wall Street – Πτωτικά οι ευρωαγορέςΑνοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 στο +0,5% και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,8%. Η άνοδος τροφοδοτείται από τη χθεσινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για παύση των εχθροπραξιών και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η ανακωχή ήρθε μετά από νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ως αντίποινα σε ιρανικές επιθέσεις, και τις σφοδρές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social.
Σε ήπια αρνητικό έδαφος διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά ταμπλό καταγράφονται μικρές μεταβολές. Στη Φρανκφούρτη ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,2% και στο Μιλάνο ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση -0,3%. Σε πτωτική τροχιά κινούνται επίσης το Λονδίνο με τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,1%, και το Παρίσι με τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί κατά -0,2%. Αν και οι περισσότεροι κλάδοι της ευρωπαϊκής αγοράς σημειώνουν απώλειες, ο κλάδος της τεχνολογίας ξεχωρίζει θετικά, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη άνω του +1%.
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