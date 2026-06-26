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Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε ανταλλαγή 160 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά
Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε ανταλλαγή 160 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά
Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών
Η Ουκρανία και η Ρωσία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, που αφορά 160 ανθρώπους από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
«Εκατόν εξήντα Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου έδαφος. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 160 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:
«Συνεχίζουμε να φέρνουμε τους Ουκρανούς πίσω από τη ρωσική αιχμαλωσία. Σήμερα, 160 στρατιωτικοί απελευθερώθηκαν. Όλοι τους κρατούνταν αιχμάλωτοι από το 2022. Μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν σήμερα βρίσκονται μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Μεταφορών, της Εθνοφρουράς και της Συνοριοφυλακής.
Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία στη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ, καθώς και στα μέτωπα του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, του Χαρκόβου, της Ζαπορίζια, του Κιέβου, του Τσερνίχιβ και του Σούμι. Ευχαριστώ ολόκληρη την ομάδα μας, που εργάζεται καθημερινά για να φέρει τους ανθρώπους μας πίσω.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλες τις μονάδες μας στην πρώτη γραμμή, που ενισχύουν το "απόθεμα ανταλλαγής" της Ουκρανίας και, με το θάρρος τους, καθιστούν δυνατή την επιστροφή των ανθρώπων μας στην πατρίδα.Θυμόμαστε όλους όσοι παραμένουν σε αιχμαλωσία. Εξετάζουμε κάθε όνομα. Πρέπει να τους φέρουμε όλους πίσω – τόσο τους στρατιωτικούς όσο και τους αμάχους».
Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.
«Εκατόν εξήντα Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου έδαφος. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 160 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:
We continue bringing Ukrainians home from Russian captivity. Today, 160 servicemembers were released from captivity. All of them had been held captive since 2022.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2026
Among those released today are servicemembers of the Armed Forces of Ukraine, the State Special Transport Service,… pic.twitter.com/f8ZDyEgJTb
«Συνεχίζουμε να φέρνουμε τους Ουκρανούς πίσω από τη ρωσική αιχμαλωσία. Σήμερα, 160 στρατιωτικοί απελευθερώθηκαν. Όλοι τους κρατούνταν αιχμάλωτοι από το 2022. Μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν σήμερα βρίσκονται μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Μεταφορών, της Εθνοφρουράς και της Συνοριοφυλακής.
Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία στη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ, καθώς και στα μέτωπα του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, του Χαρκόβου, της Ζαπορίζια, του Κιέβου, του Τσερνίχιβ και του Σούμι. Ευχαριστώ ολόκληρη την ομάδα μας, που εργάζεται καθημερινά για να φέρει τους ανθρώπους μας πίσω.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλες τις μονάδες μας στην πρώτη γραμμή, που ενισχύουν το "απόθεμα ανταλλαγής" της Ουκρανίας και, με το θάρρος τους, καθιστούν δυνατή την επιστροφή των ανθρώπων μας στην πατρίδα.Θυμόμαστε όλους όσοι παραμένουν σε αιχμαλωσία. Εξετάζουμε κάθε όνομα. Πρέπει να τους φέρουμε όλους πίσω – τόσο τους στρατιωτικούς όσο και τους αμάχους».
Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.
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