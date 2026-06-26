Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ψηφίστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 6 βιβλία και 774 άρθρα, ενσωματώνοντας 2.000 διατάξεις, που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα