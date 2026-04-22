Η inDigital ανακοινώνει πρότυπο κέντρο ποδοσφαίρου στο TheEllinikon Sports Park

Μιαα εγκατάσταση που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό.Η εγκατάσταση προσφέρει ευέλικτες δυνατότητες μίσθωσης γηπέδων και χώρων για σωματεία και ακαδημίες που αναζητούν σταθερή βάση για τις προπονήσεις τους, για διεθνή brands και εθνικές ομάδες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν κορυφαίες εγκαταστάσεις για προετοιμασία, τουρνουά ή εκδηλώσεις, καθώς και για μικρά και ευέλικτα σχήματα μέσω online συστήματος booking που επιτρέπει την κράτηση γηπέδου σε συνδυασμό με αποδυτήρια και γυμναστήριο.Στον πυρήνα της εγκατάστασης θα λειτουργεί Πρότυπη Ακαδημία Ποδοσφαίρου, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων και τη συστηματική αθλητική εκπαίδευση. Η Ακαδημία θα αξιοποιεί τις σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με προγράμματα που σχεδιάζονται από εξειδικευμένο προπονητικό και επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, η inDigital στοχεύει στην αξιοποίηση της εγκατάστασης ως Ερευνητικό Κέντρο για το Ποδόσφαιρο, ενισχύοντας την επόμενη γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.Όπως ανακοινώθηκε χθες, η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι η πρώτη ομάδα που επιλέγει να μισθώσει με δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων ωρών την ποδοσφαιρική εγκατάσταση του TheEllinikon Sports Park. Ο ιστορικός σύλλογος θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για τις προπονήσεις τόσο της ανδρικής ομάδας όσο και των Ακαδημιών της ΠΑΕ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικού ποδοσφαίρου και σύγχρονης αθλητικής υποδομής.Η εγκατάσταση δεν περιορίζεται στα γήπεδα. Στο κεντρικό κτίριο των 1.700 τ.μ. θα λειτουργεί digital pop-up store αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο, διαδραστικές εγκαταστάσεις και immersive concepts, καθώς και σύγχρονο café με γεύσεις υψηλής διατροφικής αξίας.