Η μπασκετική πανδαισία της EuroLeague με τα Play - In Showdown, Παναθηναϊκός AKTOR – Mονακό, Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας και ο 1ος τελικός του EuroCup στο παρκέ του Novasports

Κλείσιμο

Τρίτη 21 Απριλίου



20:00 Playmakers - A’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, ολοκλήρωσε τη φετινή συναρπαστική Regular Season.O Ολυμπιακός τερμάτισε στην 1η θέση και προκρίθηκε απευθείας στα Playoffs της διοργάνωσης που θα διεξαχθούν από την Τρίτη 28 Απριλίου έως και τις 13 Μαΐου (σε περίπτωση που χρειαστούν στις σειρές πέντε αναμετρήσεις).Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε την 7η θέση και θα λάβει μέρος στα Play-In Showdown αντιμετωπίζοντας την Τρίτη 21 Απριλίου (21:00) στο Τ-Center σε νοκ άουτ παιχνίδι την 8η της βαθμολογίας Μονακό.Σε περίπτωση νίκης οι «πράσινοι» προκρίνονται στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τη 2η της βαθμολογίας Βαλένθια. Σε περίπτωση ήττας το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του άλλου ζευγαριού των Play-In Showdown, Μπαρτσελόνα (9η) – Ερυθρός Αστέρας (10ος) που θα αναμετρηθούν σε νοκ άουτ ματς στη Βαρκελώνη την Τρίτη 21 Απριλίου (21:45) και η ομάδα που επικρατήσει θα κοντραριστεί με μειονέκτημα έδρας με τον 1ο Ολυμπιακό.Τα δύο ζευγάρια που ήδη είναι γνωστά στα Play Offs είναι Φενέρμπαχτσε (3η)– Ζάλγκιρις (6η) και Ρεάλ Μαδρίτης (4η) – Χάποελ Τελ Αβιβ (5η). Στα Playoffs όποια ομάδα συμπληρώσει 3 νίκες στη μεταξύ τους σειρά αγώνων παίρνει το εισιτήριο για το Final Four Οι 4 ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδικασία των Playοffs θα δώσουν ραντεβού στην Αθήνα και στο T-Center εκεί όπου θα διεξαχθεί 22-24 Μάϊου το φετινό Final Four της διοργάνωσης.Ταυτόχρονα με τη EuroLeague οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τη σειρά των τελικών του EuroCup ανάμεσα στην τουρκική Μπεσίκτας και στη γαλλική Μπουργκ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου (20:00).

21:00 EuroLeague – Play In Showdown: Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:45 EuroLeague – Play In Showdown: Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:00 Playmakers - Β’ μέρος Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου



Τετάρτη 22 Απριλίου



20:00 ΕuroCup – Τελικός 1ος αγώνας: Μπεσίκτας-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα



Παρασκευή 24 Απριλίου



21:00 EuroLeague – Play In Showdown Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή



20.04.2026, 12:41