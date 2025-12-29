Τσάι με γεύση φύσης στο Monte Vista

Κλείσιμο

Στην καρδιά της Πάρνηθας, το Monte Vista προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα αυθεντικό τελετουργικό χαλάρωσης, όπου το τσάι συναντά τη φύση και η γεύση μετατρέπεται σε εμπειρία. Κάθε Κυριακή απόγευμα, το βουνό γίνεται ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν ζεστές στιγμές απόλαυσης, μακριά από τον ρυθμό της πόλης.Από τις 16:30 έως τις 19:00, με πανοραμική θέα στην Αθήνα, το Monte Vista παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη mountain tea experience. Εκλεκτές ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, αλμυρές και γλυκές δημιουργίες, εμπνευσμένες από τα αρώματα και τα χρώματα της φύσης, συνθέτουν ένα απόγευμα αφιερωμένο στις αισθήσεις.Το ειδικά σχεδιασμένο tea menu, υπό την καθοδήγηση του Pastry Chef Νίκου Γουρζή, περιλαμβάνει κλασικά finger sandwiches με σολομό, beef ή καβούρι, παραδοσιακά scones με σπιτικές μαρμελάδες και clotted cream, καθώς και γλυκά με φίνα αρώματα βουνού. Ξεχωρίζουν δημιουργίες όπως η τάρτα φλαν με βανίλια Μαδαγασκάρης, ο κορμός μπαχαρικών και τα σοκολατάκια με νότες tonga ή φασκόμηλου.Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ιστορίες γύρω από τις πρώτες ύλες, προτάσεις tea pairing και signature cocktails ή mocktails εμπνευσμένα από τη φύση.Κάθε Κυριακή, το Monte Vista γίνεται ο προορισμός όπου έρχεσαι για τη θέα, μένεις για το τσάι και φεύγεις παίρνοντας μαζί σου ένα κομμάτι από την Πάρνηθα.Πληροφορίες & κρατήσεις: 210 242 1002 (καθημερινά μετά τις 19:00)