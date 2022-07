H 5η #UMImpactDay της UM

Κλείσιμο

Η UM ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της πέμπτης ετήσιας Παγκόσμιας Impact Day, με θέμα HOMECOMING. Στις 21 Ιουλίου 2022, οι εργαζόμενοι της UM σε περισσότερα από 100 γραφεία, σε 50 χώρες παγκοσμίως, προσφέρουν εθελοντικά σε κοινωνικές δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. σε όλο τον κόσμο.Η ενέργεια αυτή ξεκίνησε το 2016 στην Νέα Υόρκη, στα πλαίσια ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της UM, πλαίσιο που ονομάστηκε Better World. Η πλατφόρμα της UM, Better World, έχει στόχο να φέρει τους UΜers παγκοσμίως πιο κοντά, ώστε να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.Μετά το λανσάρισμα της στις ΗΠΑ το 2016, η Impact Day επεκτάθηκε παγκοσμίως το 2018 με σχεδόν 5.000 UMers, να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για να αποκαταστήσουν δημόσιους χώρους και σχολεία, να ομορφύνουν εγκαταστάσεις για βετεράνους πολέμου, να αναζωογονήσουν τοπικά πάρκα, να προστατεύσουν δάση από τους κινδύνους, να βοηθήσουν ηλικιωμένους κατοίκους, να συσκευάζουν και να δωρίσουν τσάντες με σχολικές προμήθειες σε παιδιά σε ανάγκη να καθαρίσουν ακτές και άλλα πολλά.Η Impact Day αντιπροσωπεύει τις βασικές αξίες του δικτύου μας, της Έγνοιας (Care) και της Κοινότητας (Community). Η φετινή UM Impact Day πραγματοποιείται για πρώτη φορά από το 2019 δια ζώσης.Οι UMers ανά τον κόσμο, συμμετέχουν σήμερα, σε περισσότερες από 150 ενέργειες σε EMEA, APAC, LATAM και Βόρεια Αμερική. Η UM στην Ελλάδα στις 21 Ιουλίου, με την βοήθεια της ETHELON οργάνωσε και υλοποιεί με την παρουσία 45 UMers, την επισκευή ρωγμών που υπέστη σε σεισμό πριν 3 χρόνια, αλλά και το βάψιμο όλων των εσωτερικών χώρων ενός σχολείου, κάνοντας τις τάξεις των παιδιών ασφαλέστερες και ομορφότερες ώστε να υποδεχτούν τους μαθητές τους τη νέα σχολική χρονιά.«Μετά από δύο εικονικές Impact Days λόγω της πανδημίας, μου δίνει μεγάλη χαρά που η φετινή Impact Day θα μας επιτρέψει να συναντηθούμε από κοντά, σηματοδοτώντας την πραγματική επιστροφή μας στις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο. Οι 3.000+ άνθρωποί μας θα συνεργαστούν με οργανισμούς για να κάνουν τα πάντα, από την παροχή βοήθειας για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία μέχρι τον καθαρισμό των φυσικών μας πόρων, την παροχή ανακούφισης από τον COVID σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και πολλά άλλα. Η Impact Day είναι μια αγαπημένη και σημαντική παράδοση στη UM παγκοσμίως και είναι υπέροχο που μπορούμε να βγούμε στους δρόμους για άλλη μια φορά ως κοινότητα για να κάνουμε τη διαφορά.» δήλωσε η Eileen Kiernan, Global CEO της UM.Οι UMers την ημέρα αυτή θα μοιράζονται τις ενέργειες της Impact Day στα Social Media με τη χρήση των hashtags #UMBetterWorld και #UMImpactDay.LETS MAKE THIS WORLD A