Δύο δωρεάν Webinars από την Easy Education

Σταλίκας Αναστάσιος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κορδουτης Παναγιώτης Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο





Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy-Education Επιπέδου Δύο στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παρέχουν δωρεάν την παρακολούθηση δύο WEBINAR με τίτλο:ΕισηγητήςΚαθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπισστημίου και Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ανήκει στον Τομέα Κλινικής ΨυχολογίαςΔιευθυντής του Εργαστηρίου "Θετικής Ψυχολογίας" και Διευθυντής του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιούχος Ψυχολογίας του Concordia University, Montréal. Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, Canada.Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου της Ottawa, με θέμα διατριβής "Interrelationships Between Client Strength of Feeling, In-Session Client Change Events, and Type of Therapy. Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής ΨυχολογίαςΕισηγητήςΟ Παναγιώτης Κορδούτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Τμήματος. Ανήκει στον Τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Συντονιστής της Ειδίκευσης "Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις" του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.