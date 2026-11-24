Στο μικροβίωμα του εντέρου το μυστικό μακροζωίας όσων ξεπέρασαν τα 100 – Τι δείχνει έρευνα
Στο μικροβίωμα του εντέρου το μυστικό μακροζωίας όσων ξεπέρασαν τα 100 – Τι δείχνει έρευνα
Νέα μελέτη συνδέει τη μακροζωία με μια ιδιαίτερη λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος – Πώς γενετικά τροποποιημένα βακτήρια βελτίωσαν τη μεταβολική υγεία
Μπορεί το πολυπόθητο μυστικό της υγιούς γήρανσης να κρύβεται στο έντερό μας; Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο εντόπισαν μια ιδιαίτερη μεταβολική δραστηριότητα του εντερικού μικροβιώματος σε ανθρώπους που ξεπέρασαν τα 100 χρόνια ζωής, η οποία ενδέχεται να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας σε προχωρημένη ηλικία.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, ανατρέπει εν μέρει την αντίληψη ότι όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν στο μικροβίωμα με την ηλικία αποτελούν ενδείξεις φθοράς.
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Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, ανατρέπει εν μέρει την αντίληψη ότι όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν στο μικροβίωμα με την ηλικία αποτελούν ενδείξεις φθοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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