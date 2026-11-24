Προϋπολογισμός: Ενισχυμένος για την υγεία το 2027 – Τι πόροι προβλέπονται για νοσοκομεία και ΠΦΥ
Προϋπολογισμός: Ενισχυμένος για την υγεία το 2027 – Τι πόροι προβλέπονται για νοσοκομεία και ΠΦΥ
Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Υγεία, με έμφαση στα νοσοκομεία, το προσωπικό, τη φαρμακευτική δαπάνη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Υγεία, με τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας να ανέρχονται σε 7,878 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 932 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη προϋπολογισμού του 2026. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 13,4%, ωστόσο, εάν η σύγκριση γίνει με την εκτιμώμενη εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού, η πραγματική ενίσχυση περιορίζεται στα 365 εκατ. ευρώ ή 4,9%.
Σημαντικό μέρος των πόρων, συνολικά 2,678 δισ. ευρώ, προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών, η προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, αλλά και η εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.
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Σημαντικό μέρος των πόρων, συνολικά 2,678 δισ. ευρώ, προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών, η προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, αλλά και η εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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