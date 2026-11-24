Προϋπολογισμός: Ενισχυμένος για την υγεία το 2027 – Τι πόροι προβλέπονται για νοσοκομεία και ΠΦΥ

Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Υγεία, με έμφαση στα νοσοκομεία, το προσωπικό, τη φαρμακευτική δαπάνη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα