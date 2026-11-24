Μαστεκτομές: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις ολικές επεμβάσεις – Σχεδόν διπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μαστεκτομές: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις ολικές επεμβάσεις – Σχεδόν διπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Στις 123,6 ολικές μαστεκτομές ανά 100.000 γυναίκες διαμορφώθηκε ο ελληνικός δείκτης το 2024, έναντι 70,1 στην ΕΕ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat
Στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ολικές μαστεκτομές ανά 100.000 γυναίκες βρέθηκε η Ελλάδα το 2024, πίσω από το Βέλγιο. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, ο ελληνικός δείκτης ανήλθε σε 123,6 επεμβάσεις, έναντι 70,1 στο σύνολο της ΕΕ.
Στα κράτη-μέλη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 560.730 χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης μέρους ή ολόκληρου του μαστικού αδένα, κυρίως για την πρόληψη ή τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Από αυτές, 160.928 ήταν ολικές μαστεκτομές και 399.802 μερικές εκτομές.
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Στα κράτη-μέλη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 560.730 χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης μέρους ή ολόκληρου του μαστικού αδένα, κυρίως για την πρόληψη ή τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Από αυτές, 160.928 ήταν ολικές μαστεκτομές και 399.802 μερικές εκτομές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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