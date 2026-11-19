Ιώσεις: Πότε χρειάζεται αντιπυρετικό και πότε όχι – Αναλυτικός πίνακας
Ιώσεις: Πότε χρειάζεται αντιπυρετικό και πότε όχι – Αναλυτικός πίνακας
Ανεβαίνει ο πυρετός και η πρώτη σκέψη είναι το αντιπυρετικό. Είναι όμως πάντα απαραίτητο; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή αντιμετώπισή του σε κάθε ηλικία
Ο πυρετός είναι ένα από τα συχνότερα σημάδια που μαρτυρούν πως κάτι δεν πηγαίνει καλά στον οργανισμό. Δεν αποτελεί, όμως, απαραίτητα κακό σημάδι. Αντίθετα, πρόκειται για έναν φυσικό μηχανισμό άμυνας, που μπορεί να βοηθήσει το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.
Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθούμε να ρίξουμε τον πυρετό κάθε φορά που ανεβαίνει ή είναι προτιμότερο να αφήνουμε τον οργανισμό να κάνει τη δουλειά του;
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Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθούμε να ρίξουμε τον πυρετό κάθε φορά που ανεβαίνει ή είναι προτιμότερο να αφήνουμε τον οργανισμό να κάνει τη δουλειά του;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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