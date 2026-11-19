Ανεβαίνει ο πυρετός και η πρώτη σκέψη είναι το αντιπυρετικό. Είναι όμως πάντα απαραίτητο; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή αντιμετώπισή του σε κάθε ηλικία