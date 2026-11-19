Πόσα «αιώνια χημικά» περιέχει το νερό της βρύσης – Τι δείχνουν οι έλεγχοι στην Αθήνα

Από τα φυσικά μεταλλικά στοιχεία μέχρι τα λεγόμενα «αιώνια χημικά», η ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε καθημερινά βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Τι ισχύει στην Ελλάδα και τι δείχνουν τα στοιχεία των ελέγχων;