Τι να τρώμε για να μην αρρωστήσουμε φέτος – Η διαιτολόγος προτείνει
Τι να τρώμε για να μην αρρωστήσουμε φέτος – Η διαιτολόγος προτείνει
Από το ρόδι και το μπρόκολο έως το γιαούρτι και το σκόρδο, η διαιτολόγος προτείνει δέκα τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα τον χειμώνα
*Γράφει η κυρία Ματίνα Νέζη, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Οι θερμοκρασίες πέφτουν, το ανοσοποιητικό μας σύστημα είτε από κούραση είτε από άγχος και κακή διατροφή επιβαρύνεται και δεν λειτουργεί σωστά. Για να περάσουμε όμως, έναν ήρεμο χειμώνα χωρίς ιώσεις, δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο στο συχνό πλύσιμο των χεριών και στην αποφυγή κλειστών χώρων, αλλά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή μας.
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα άλλωστε, είναι η ασπίδα μας ενάντια στις ασθένειες. Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή είναι η βάση για καλή υγεία αλλά και για ένα δυνατό ανοσοποιητικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι θερμοκρασίες πέφτουν, το ανοσοποιητικό μας σύστημα είτε από κούραση είτε από άγχος και κακή διατροφή επιβαρύνεται και δεν λειτουργεί σωστά. Για να περάσουμε όμως, έναν ήρεμο χειμώνα χωρίς ιώσεις, δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο στο συχνό πλύσιμο των χεριών και στην αποφυγή κλειστών χώρων, αλλά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή μας.
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα άλλωστε, είναι η ασπίδα μας ενάντια στις ασθένειες. Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή είναι η βάση για καλή υγεία αλλά και για ένα δυνατό ανοσοποιητικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα