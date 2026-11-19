Σας λέει ψέματα ο σύντροφός σας; 10 τρόποι να το ανακαλύψετε
Σας λέει ψέματα ο σύντροφός σας; 10 τρόποι να το ανακαλύψετε
Λέμε μικρά ψέματα για να μη στενοχωρήσουμε τον σύντροφό μας; Κρατάμε μυστικά ή αποκρύπτουμε λεπτομέρειες; Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης μελετά την ανειλικρίνεια στις ερωτικές σχέσεις και τη σχέση της με την εμπιστοσύνη
Η εμπιστοσύνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες μιας υγιούς σχέσης. Όταν, όμως, αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας, ακόμη και μια φαινομενικά μικρή ασυνέπεια μπορεί να γεννήσει ανασφάλεια και προβληματισμό.
Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο νέας μελέτης ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, με επικεφαλής τη Rachele Mazzini, η οποία εξετάζει πώς εκδηλώνεται η ανειλικρίνεια στις στενές προσωπικές σχέσεις και πώς συνδέεται με την ποιότητά τους. Τα ευρήματα παρουσιάζει η Susan Krauss Whitbourne, ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας, σε άρθρο της στο Psychology Today.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο νέας μελέτης ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, με επικεφαλής τη Rachele Mazzini, η οποία εξετάζει πώς εκδηλώνεται η ανειλικρίνεια στις στενές προσωπικές σχέσεις και πώς συνδέεται με την ποιότητά τους. Τα ευρήματα παρουσιάζει η Susan Krauss Whitbourne, ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας, σε άρθρο της στο Psychology Today.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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