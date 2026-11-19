Σας λέει ψέματα ο σύντροφός σας; 10 τρόποι να το ανακαλύψετε

Λέμε μικρά ψέματα για να μη στενοχωρήσουμε τον σύντροφό μας; Κρατάμε μυστικά ή αποκρύπτουμε λεπτομέρειες; Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης μελετά την ανειλικρίνεια στις ερωτικές σχέσεις και τη σχέση της με την εμπιστοσύνη