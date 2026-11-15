Καινοτομία: Επιστήμονες διατηρούν «ζωντανό» νεφρό εκτός σώματος για 21 ημέρες – Το μεγάλο στοίχημα για τις μεταμοσχεύσεις

Ερευνητές διατηρούν ανθρώπινους νεφρούς σε λειτουργία εκτός σώματος και επιχειρούν να παρατείνουν αυτή τη δυνατότητα έως και 21 ημέρες, ώστε να επιδιορθώνουν βλάβες και να αυξήσουν τα διαθέσιμα μοσχεύματα