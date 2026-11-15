Καινοτομία: Επιστήμονες διατηρούν «ζωντανό» νεφρό εκτός σώματος για 21 ημέρες – Το μεγάλο στοίχημα για τις μεταμοσχεύσεις
Καινοτομία: Επιστήμονες διατηρούν «ζωντανό» νεφρό εκτός σώματος για 21 ημέρες – Το μεγάλο στοίχημα για τις μεταμοσχεύσεις
Ερευνητές διατηρούν ανθρώπινους νεφρούς σε λειτουργία εκτός σώματος και επιχειρούν να παρατείνουν αυτή τη δυνατότητα έως και 21 ημέρες, ώστε να επιδιορθώνουν βλάβες και να αυξήσουν τα διαθέσιμα μοσχεύματα
Ένας ανθρώπινος νεφρός εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι βρίσκεται έξω από το σώμα. Συνδεδεμένος με ένα ειδικό μηχάνημα, δέχεται ένα θερμό, οξυγονωμένο υγρό που κυκλοφορεί μέσα στα αιμοφόρα αγγεία. Φιλτράρει άχρηστες ουσίες και παράγει ούρα, εκτελώντας ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που θα επιτελούσε στον οργανισμό ενός ασθενούς.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος νεφρός είχε κριθεί ακατάλληλος για μεταμόσχευση εξαιτίας νόσου, βλάβης ή ανεπαρκούς λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος νεφρός είχε κριθεί ακατάλληλος για μεταμόσχευση εξαιτίας νόσου, βλάβης ή ανεπαρκούς λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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