Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο του σπιτιού τον χειμώνα
Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο του σπιτιού τον χειμώνα
Αντιπυρετικά, παυσίπονα, θερμόμετρο και είδη πρώτων βοηθειών είναι μερικά από τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση συνηθισμένων συμπτωμάτων και μικροτραυματισμών – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Ο χειμώνας συνοδεύεται από έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα να προκαλούν συχνά πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και έντονη καταβολή.
Ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο στο σπίτι μπορεί να διευκολύνει την αντιμετώπιση των συνηθισμένων συμπτωμάτων και να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε μικρά απρόοπτα της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο στο σπίτι μπορεί να διευκολύνει την αντιμετώπιση των συνηθισμένων συμπτωμάτων και να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε μικρά απρόοπτα της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα