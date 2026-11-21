Το χρόνιο στρες επηρεάζει το ανοσοποιητικό – Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ιατρικός βελονισμός
Το χρόνιο στρες επηρεάζει το ανοσοποιητικό – Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ιατρικός βελονισμός
Το χρόνιο στρες επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος - Ο βελονισμός μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείρισή του
Το στρες δεν επηρεάζει μόνο την ψυχολογία και τη διάθεσή μας. Όταν γίνεται χρόνιο, μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος του νευρικού συστήματος σε αυτή τη διαδικασία και πώς μπορεί να συμβάλει ο ιατρικός βελονισμός στη διαχείριση του στρες;
Η γιατρός – βελονίστρια κυρία Μαρία Μπελιβάνη εξηγεί ότι όταν ο οργανισμός βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού, οι ανοσολογικές αποκρίσεις μπορεί να επηρεαστούν. Το παρατεταμένο στρες συνδέεται με μεταβολές στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει βασικές λειτουργίες του σώματος, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή και η πέψη. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της χαλάρωσης διαδραματίζει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο βοηθά τον οργανισμό να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας μετά από μια περίοδο έντασης.
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Η γιατρός – βελονίστρια κυρία Μαρία Μπελιβάνη εξηγεί ότι όταν ο οργανισμός βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού, οι ανοσολογικές αποκρίσεις μπορεί να επηρεαστούν. Το παρατεταμένο στρες συνδέεται με μεταβολές στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει βασικές λειτουργίες του σώματος, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή και η πέψη. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της χαλάρωσης διαδραματίζει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο βοηθά τον οργανισμό να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας μετά από μια περίοδο έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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