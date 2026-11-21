Το χρόνιο στρες επηρεάζει το ανοσοποιητικό – Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ιατρικός βελονισμός

Το χρόνιο στρες επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος - Ο βελονισμός μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείρισή του