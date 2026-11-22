Η απαγόρευση των κινητών βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις – Έρευνα του Χάρβαρντ σε 3,3 εκατομμύρια μαθητές
Η απαγόρευση των κινητών βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις – Έρευνα του Χάρβαρντ σε 3,3 εκατομμύρια μαθητές
Το όφελος ισοδυναμεί με μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες μάθησης τον χρόνο, δείχνει έρευνα του Χάρβαρντ - Από το 2013 οι μαθητές χάνουν σταδιακά έδαφος στα μαθηματικά και στην ανάγνωση
*Γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου
Η απαγόρευση των κινητών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου φαίνεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στις μαθητικές επιδόσεις.
Έρευνα σε 3,3 εκατομμύρια μαθητές και 4.600 σχολεία στις ΗΠΑ δείχνει, ότι οι αυστηροί περιορισμοί ενισχύουν τις επιδόσεις στα Μαθηματικά και την Ανάγνωση, προσφέροντας το ισοδύναμο μίας έως δύο επιπλέον εβδομάδων μάθησης τον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απαγόρευση των κινητών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου φαίνεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στις μαθητικές επιδόσεις.
Έρευνα σε 3,3 εκατομμύρια μαθητές και 4.600 σχολεία στις ΗΠΑ δείχνει, ότι οι αυστηροί περιορισμοί ενισχύουν τις επιδόσεις στα Μαθηματικά και την Ανάγνωση, προσφέροντας το ισοδύναμο μίας έως δύο επιπλέον εβδομάδων μάθησης τον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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