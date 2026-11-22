Η απαγόρευση των κινητών βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις – Έρευνα του Χάρβαρντ σε 3,3 εκατομμύρια μαθητές

Το όφελος ισοδυναμεί με μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες μάθησης τον χρόνο, δείχνει έρευνα του Χάρβαρντ - Από το 2013 οι μαθητές χάνουν σταδιακά έδαφος στα μαθηματικά και στην ανάγνωση