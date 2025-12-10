Απλώνετε ρούχα στο καλοριφέρ; Top tips για να τα στεγνώνετε μέσα στο σπίτι, χωρίς υγρασία
Απλώνετε ρούχα στο καλοριφέρ και βάζετε την απλώστρα στο δωμάτιο; Μάθετε πώς να στεγνώνετε τα ρούχα στο εσωτερικό του σπιτιού με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγετε την υγρασία και να μην επηρεάζεται η ποιότητα του αέρα
Το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι αποτελεί καθημερινή λύση κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, η αυξημένη υγρασία στον εσωτερικό αέρα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, ιδιαίτερα για την αναπνευστική λειτουργία. Όταν η υγρασία εγκλωβίζεται, ευνοείται η ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών, που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, επιδείνωση άσθματος και λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Πώς μπορούμε λοιπόν να στεγνώνουμε ρούχα με ασφάλεια – και ποια λάθη είναι πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;
Πώς επηρεάζει η υγρασία την υγεία
Η υψηλή υγρασία αυξάνει τη συγκέντρωση αλλεργιογόνων στον αέρα. Τα σπόρια μούχλας, όταν εισπνέονται, μπορούν να προκαλέσουν:
