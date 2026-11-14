Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ για την ανίχνευση απειλών υγείας
YGEIAMOU.GR
ECDC Υγειονομικές απειλές Ψηφιακό σύστημα

Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ για την ανίχνευση απειλών υγείας

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027, ενισχύοντας την επιδημιολογική επιτήρηση και την έγκαιρη αναγνώριση απειλών για τη δημόσια υγεία

Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ για την ανίχνευση απειλών υγείας
ygeiamou.gr team
Στις εννέα πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν ένα νέο ψηφιακό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγεία συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Epi+, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027.

Το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των χωρών να εντοπίζουν και να αξιολογούν εγκαίρως ασυνήθιστα υγειονομικά συμβάντα, από συρροές κρουσμάτων έως ενδείξεις πιθανών επιδημιολογικών απειλών, διευκολύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης