Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ για την ανίχνευση απειλών υγείας
Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ για την ανίχνευση απειλών υγείας
Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Epi+ θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027, ενισχύοντας την επιδημιολογική επιτήρηση και την έγκαιρη αναγνώριση απειλών για τη δημόσια υγεία
Στις εννέα πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν ένα νέο ψηφιακό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγεία συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Epi+, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027.
Το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των χωρών να εντοπίζουν και να αξιολογούν εγκαίρως ασυνήθιστα υγειονομικά συμβάντα, από συρροές κρουσμάτων έως ενδείξεις πιθανών επιδημιολογικών απειλών, διευκολύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των χωρών να εντοπίζουν και να αξιολογούν εγκαίρως ασυνήθιστα υγειονομικά συμβάντα, από συρροές κρουσμάτων έως ενδείξεις πιθανών επιδημιολογικών απειλών, διευκολύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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